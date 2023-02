Une nouvelle piste unidirectionnelle verra le jour dès 2023 sur l’avenue Christophe-Colomb, des deux côtés de la rue, a appris La Presse. Divers travaux de sécurisation sont aussi prévus le long de l’artère, où deux voies de circulation seront retirées, annoncera mercredi l’administration Plante.

« C’est une rue sur laquelle les parents sont extrêmement mobilisés depuis longtemps. Ils nous disent qu’ils ont peur », affirme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en entrevue à La Presse. « Personnellement, l’école Saint-Arsène a été l’école de mes deux enfants, et je ne les laissais pas aller à l’école seuls jusqu’à la 4e année parce qu’il fallait traverser Christophe-Colomb. Et oui, on avait peur », concède-t-elle.

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Vue d’artiste de la nouvelle piste unidirectionnelle sur l’avenue Christophe-Colomb

Dans une présentation qui sera dévoilée mercredi au comité exécutif, la Ville précise que la piste fera sept kilomètres « sans interruption », entre le boulevard Gouin et la rue Saint-Grégoire. Elle traversera quatre arrondissements : Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie et Le Plateau-Mont-Royal.

Sa mise en place se fera en deux temps. En 2023, d’abord, la voie cyclable sera installée entre les boulevards Gouin et Rosemont. Du marquage au sol sera alors implanté, ainsi que des bollards pour séparer la piste avec les voies de stationnement. Des arrêts d’autobus seront aussi déplacés dans la foulée, et plusieurs feux de circulation devraient être révisés. Des quais pour écoliers seront aussi aménagés aux abords des principaux établissements scolaires.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante, mairesse de Montréal

Il fallait agir. […] Entre 2018 et 2022, on a recensé 95 collisions sur Christophe-Colomb. On y trouve quatre écoles primaires, deux écoles secondaires, le centre sportif Claude-Robillard, des quartiers très denses. Valérie Plante, mairesse de Montréal

En 2024, la piste sera prolongée du boulevard Rosemont à la rue Saint-Grégoire. Cette année-là, une trentaine de quais d’autobus seront mis sur pied. Les travaux se feront simultanément avec la reconstruction de l’avenue Christophe-Colomb, entre Jarry et Jean-Talon, et la réfection du viaduc des Carrières. Un appel d’offres devrait être officiellement publié mercredi. Les soumissions seront ensuite ouvertes le 23 février, et une séance de consultation publique devrait se tenir en mars. Le début des travaux est prévu en mai.

Deux voies automobiles en moins

Le projet forcera toutefois une recalibration de la chaussée, reconnaît Mme Plante. Une voie de circulation devra en effet être éliminée de chaque côté.

« Il y aura une voie pour les vélos, une voie pour le stationnement, et une voie pour rouler de chaque côté. On sait que quand on rétrécit les voies de circulation, ça a un impact, ça apaise la circulation », plaide-t-elle, rappelant que dans la rue Saint-Denis, le Réseau express vélo (REV) a permis de diminuer la vitesse moyenne de 8 km/h et le volume de véhicules de plus de 50 %.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Cycliste empruntant le REV, rue Saint-Denis

« On a dit qu’on allait aller plus vite et plus fort pour sécuriser les quartiers. On a entendu la population, qui nous demande d’avoir du courage », insiste la mairesse, semblant anticiper de futures critiques sur le retrait de voies automobiles.

Une piste cyclable bidirectionnelle était déjà en place sur l’avenue Christophe-Colomb, entre la rue Jarry et le boulevard Gouin, mais le risque de collisions y est « accru à toutes les intersections » en raison de la « multitude de mouvements possibles », selon la Ville. « En plus, cette piste n’était pas praticable l’hiver, alors que là, avec une voie unidirectionnelle de chaque côté, on pourra la déblayer », ajoute Mme Plante.

« Les mentalités ont évolué »

Le président et directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, applaudit l’initiative. « C’est vraiment un projet global qui viendra améliorer la sécurité pour tout le monde : cyclistes, piétons et automobilistes, pour tout le monde sur la route finalement », dit-il.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Rheault, président et directeur général de Vélo Québec

Il dit sentir depuis quelques années « que les mentalités ont évolué ».

Les gens demandent ce genre d’apaisement. On le voit : aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de gens qui pensent encore que le REV Saint-Denis n’était pas une bonne idée. Jean-François Rheault, président et directeur général de Vélo Québec

« Consultation ne veut pas dire consensus », rappelle toutefois M. Rheault, qui appelle la Ville à faire preuve d’ouverture lors des séances d’information, prévues en mars prochain. « Ces moments-là existent pour identifier les angles morts, pour bonifier. C’est le moment où les gens peuvent faire remonter leurs préoccupations », soutient-il.

Un vélo fantôme se trouvera sur le tracé de la nouvelle piste. Il a été installé en 2021 au coin de Christophe-Colomb et de la rue Mistral, à l’endroit où un camionneur a happé mortellement Louis Morency en 2012.