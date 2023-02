REM de l’Est

Sans connexion au centre-ville, la ligne verte en voie d’être surchargée

La ligne verte du métro de Montréal devrait accueillir au moins 10 % d’achalandage en plus et voir ses stations de correspondance exploser en nombre d’usagers si le REM de l’Est n’obtient pas de connexion avec le centre-ville, a appris La Presse. La situation fait dire à des experts qu’il faut rapidement « repenser » ce lien avec le cœur de la métropole, pour l’instant abandonné par Québec et Montréal.