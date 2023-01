La Société de transport de Montréal (STM) annoncera ce lundi qu’elle retourne en appel d’offres pour prolonger le service rapide par bus (SRB) Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame, a appris La Presse. Le projet avait été mis sur pause l’automne dernier en raison de coûts trop élevés. Cette fois, promet-on, la stratégie a été « revue » pour obtenir une facture moins salée.

En septembre, la STM avait annulé l’appel d’offres pour le prolongement du SRB Pie-IX vers Notre-Dame en raison d’une explosion des coûts. À ce moment, deux soumissions avaient été reçues, une de 181 millions et une autre de 135 millions, alors que le budget prévu par Québec était de seulement 78 millions.

Selon le directeur du projet du SRB Pie-IX, Marc Dionne, la cause de cette explosion de coûts était « double ». « D’abord, on est allés en appel d’offres en juin. C’est le pire moment pour le milieu de la construction, parce qu’à deux semaines des vacances, tout le monde est débordé. On sait qu’il y a des firmes qui auraient voulu soumissionner, mais qui n’ont pas eu le temps ou les ressources », explique-t-il.

C’est notre faute, mais on a aussi été très agressifs sur l’échéancier, avec des pénalités. Ça peut faire peur aux entrepreneurs. Et quand les entrepreneurs ont peur, ça se reflète dans le prix. Marc Dionne, directeur du projet du SRB Pie-IX

Cette fois, la STM lancera un appel d’offres au « meilleur moment » et avec une nouvelle stratégie. « Au retour des Fêtes, toutes les entreprises veulent monter leur carnet de commandes. On estime qu’on aura davantage de soumissions. L’échéancier de réalisation sera aussi plus long, avec des conditions assouplies », insiste le directeur.

La société dit avoir choisi « d’assumer certains risques », comme la potentielle forte fluctuation du marché. « Il y aura des clauses qui vont venir protéger l’entrepreneur de ce phénomène », affirme Marc Dionne.

Pour réduire les coûts, des « optimisations » ont aussi été prévues en matière d’interventions techniques. Par exemple, les équipements de télécommunications appartenant à Bell Canada, sous la rue Notre-Dame, n’auront pas à être déplacés. « Cela permettra encore plus d’économies », fait valoir le DG.

Cap sur l’été 2027

En théorie, la période d’appel d’offres devrait s’échelonner sur cinq à six semaines. La STM prévoit accorder le contrat « au plus bas soumissionnaire conforme » d’ici le mois de juin. Le prolongement entre le Stade olympique et la rue Notre-Dame devrait théoriquement être terminé à l’été 2027. Le principal tronçon du SRB, sur l’axe Pie-IX, est déjà en service depuis novembre.

Sur papier, le prolongement demeure relativement le même : une voie réservée au SRB au centre de la chaussée, avec trois nouveaux arrêts prévus aux intersections des rues de Rouen, Ontario et Sainte-Catherine, sur une distance de 1,6 km.

IMAGE FOURNIE PAR LA STM Tracé du SRB Pie-IX, incluant le prolongement jusqu’à la rue Notre-Dame

Initialement fixé autour de 300 millions, le budget du SRB Pie-IX a connu plusieurs dépassements de coûts dans les dernières années. En incluant l’ajout du prolongement vers Notre-Dame, la facture du projet sera d’environ 653 millions. Jusqu’ici, le budget était d’environ 525 millions, sans compter le prolongement.

Ce sont l’Autorité régionale de transport métropolitain et la Ville de Montréal qui se partagent le montage financier, principalement. Avec le prolongement vers Notre-Dame, leur contribution passe respectivement de 393,8 millions à 472,5 millions, et de 131,3 millions à 180,2 millions.

Dans une déclaration transmise à La Presse, le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell, a rappelé que l’offre de service a été augmentée « de plus de 15 % au sud de l’avenue Pierre-De Coubertin depuis la mise en service du SRB Pie-IX ».

La mairesse Valérie Plante parle du prolongement vers Notre-Dame comme une « très bonne nouvelle », à l’heure où « la croissance du parc automobile crée une pression insoutenable sur notre réseau routier en augmentant les risques pour les plus vulnérables ». « Des projets comme le SRB Pie-IX sont nécessaires et pour en faire plus, il faut un meilleur financement des sociétés de transport », indique-t-elle.

« En plus de faire le pont entre Laval et Montréal, le SRB sera relié [au futur prolongement] de la ligne bleue, visée que nous mènerons également à terme. Voilà une nouvelle preuve que notre gouvernement fait du transport collectif une véritable priorité », a de son côté fait valoir la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.