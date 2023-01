La fin du service d’autobus « 10 minutes MAX » de la Société de transport de Montréal (STM) se traduira par une baisse de service de 11,2 % sur les 31 lignes qui faisaient partie de ce réseau, se sont inquiétés jeudi deux organismes de défense des usagers.

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi matin à l'angle des rues Jeanne-Mance et de Maisonneuve, où ce réseau à haute fréquence était né il y a 13 ans, en 2010. Ils y ont commémoré la fin d’un service « essentiel » lors d’une « cérémonie mortuaire », dans ce qui avait toutes les allures de funérailles.

D’après Trajectoire Québec et le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-MTL), qui organisaient l’évènement, l’abandon du réseau « 10 minutes MAX » se traduira par une baisse de service de 11,2 % sur ces 31 lignes par rapport à la promesse initiale qui avait été faite en 2010.

Avant la pandémie, 31 lignes d’autobus faisaient en effet partie de ce réseau haute fréquence de la STM. Puis, ce nombre a chuté à seulement huit, soit les lignes 18 (Beaubien), 24 (Sherbrooke), 33 (Langelier), 64 (Grenet), 103 (Monkland), 106 (Newman), 141 (Jean-Talon Est) et 406 Express (Newman). Ces huit lignes ont à leur tour été retirées du réseau au début du mois de janvier.

Un recul « inacceptable »

Pour les deux organismes, il s’agit d’un « affaiblissement généralisé des 31 lignes les plus importantes du réseau de bus de la STM, surtout hors des périodes de pointe ». Ils soutiennent que les périodes hors pointes seront les plus touchées « avec des baisses de 16,6 % le jour et de 19,8 % en soirée ». « Par ailleurs, la fin du réseau 10 minutes MAX représente une baisse de service de 7,1 % en matinée », ajoutent-ils.

« Les sociétés de transport comme la STM n’ont pas les moyens d’offrir un service à la hauteur des besoins des Québécois », a soutenu la directrice générale de Trajectoire Québec, Sarah V. Doyon, en marge du rassemblement jeudi.

Elle appelle la ministre des Transports Geneviève Guilbault, qui a déjà ouvert la porte à une révision du modèle de financement des sociétés de transport, à « indiquer concrètement comment le gouvernement prévoit y faire face dans le prochain budget du Québec ». L’élue est d’ailleurs appelée à fournir des réponses dès le 6 février, lors du déjeuner-bénéfice de Trajectoire Québec auquel elle devrait en principe participer.

« Un recul en transport en commun est inacceptable. La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec doivent agir de manière proactive pour bâtir un système de transport en commun solide si nous souhaitons atteindre nos cibles de réduction de GES. Dans cette course contre la montre climatique, les Québécois méritent que leurs décideurs politiques agissent de façon concrète », a quant à lui plaidé le responsable en transport au CRE-MTL, Blaise Rémillard.

À la STM, on avait indiqué il y a quelques semaines que la décision de mettre fin au service « 10 minutes MAX » a été prise en raison du bouleversement des habitudes de transport des utilisateurs depuis le début de la pandémie. « Les gens ne vont plus nécessairement autant au centre-ville à l’heure de pointe, donc ça varie et on s’adapte aux habitudes de déplacement en optimisant le service », avait notamment expliqué la porte-parole de la société, Justine Lord-Dufour.