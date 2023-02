Les travaux de réfection sur les deux ponts d’étagement qui surplombent l’autoroute Ville-Marie, ceux du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain, commenceront d’ici moins de deux semaines, ce qui devrait susciter plusieurs entraves dans le secteur.

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), en début de semaine, sans tambour ni trompette. Officiellement, la réfection des ponts d’étagement doit être lancée le 12 février prochain, pour s’échelonner jusqu’à l’automne 2026.

Dès le mois de novembre, La Presse avait rapporté la tenue de ces travaux, qui engendreront plusieurs entraves. Pour « limiter les répercussions sur la circulation », Québec prévoit d’ailleurs ne pas fermer les deux ponts d’étagement de façon simultanée. L’accès aux commerces et autres édifices sera par ailleurs maintenu pendant toute la durée des travaux.

Ceux-ci nécessiteront néanmoins « des fermetures de longue durée sur la route 136 », soutient le Ministère. « De manière générale, deux voies seront ouvertes sur la route 136 dans les deux directions. Des fermetures complètes de nuit ou de fin de semaine de la route 136 seront toutefois requises pour certaines opérations liées au chantier », précise-t-on.

Une idée des entraves

Le tout se fera en trois temps. D’abord, dès le 12 février à partir de 22 h, deux voies seront fermées sur la route 136 en direction ouest : une entre les rues Panet et Saint-Urbain, incluant le tunnel Viger, et une autre entre les rues Saint-Denis et Saint-Urbain.

Puis, le 13 février à 22 h, on fermera deux voies sur la route 136 en direction est, soit entre la sortie 4 vers le pont Victoria et le secteur du boulevard Saint-Laurent, en incluant le tunnel Ville-Marie, et entre l’entrée du boulevard Robert-Bourassa et ce même secteur du boulevard Saint-Laurent.

Enfin, le 14 février à 22 h, le pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent sera fermé, entre l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine. Des détours seront alors mis en place pour les automobilistes, rue Saint-Urbain en direction sud, et rue Saint-Hubert en direction nord. Le même jour, la voie de gauche sera fermée sur l’avenue Viger, à la hauteur du boulevard Saint-Laurent.

Ce n’est qu’une fois les travaux du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent terminés, à l’été 2024, que ceux sur le pont d’étagement de la rue Saint-Urbain seront entamés. Cette seconde phase de chantiers devrait être lancée à l’été 2024, et se terminer à l’automne 2026.

Les travaux consistent essentiellement à remplacer les tabliers des deux ponts, dont ses poutres, et réparer ses culées et les piles. Les systèmes mécaniques, les parois des tunnels Viger et Ville-Marie, les murs de soutènement et la chaussée seront aussi reconstruits à neuf. Le chantier est évalué à 2 milliards de dollars. Une séance d’information publique est prévue le 7 février, de façon virtuelle, pour présenter le projet à la population. Pour s’inscrire, il faut se rendre sur la page web du MTMD directement.

Fait à noter : un autre chantier d’envergure se profile à l’horizon dans le cœur de Montréal. Québec rénovera de fond en comble les structures surélevées de l’autoroute Métropolitaine, sur une distance de 11,4 kilomètres, un chantier évalué à « quelques milliards ». Le consortium retenu pour rénover la partie est de la Métropolitaine doit déposer ses plans et devis auprès du MTMD en 2023, à une date indéterminée.