Les fêtards montréalais pourront consommer de l’alcool toute la nuit, jusqu’à 6 h du matin, à dix occasions lors de sept évènements organisés au cours de l’hiver, qui feront partie d’un projet-pilote de la Ville de Montréal pour l’élaboration de sa Politique de la vie nocturne.

Ces permis spéciaux sont accordés dans le cadre des initiatives pour la relance du centre-ville.

« Montréal est reconnu au Québec et ailleurs dans le monde comme une ville festive. La vie nocturne à Montréal est une industrie essentielle qui répond aux besoins des noctambules d’ici et qui contribue au rayonnement international de la métropole », a souligné le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, Luc Rabouin, par voie de communiqué.

Impacts sur la qualité de vie

M. Rabouin assure que le projet-pilote tiendra compte de l’impact sur la qualité de vie des résidants des secteurs où auront lieu ces évènements.

Les organisateurs devront notamment aviser les riverains et répondre à leurs questions, sensibiliser les participants aux enjeux des nuisances sonores à l’égard des résidants à proximité et embaucher des agents de sécurité pour assurer la fouille, le respect des jauges et des règlements.

Ils seront aussi tenus d’avoir sur les lieux une équipe médicale et des intervenants du Groupe de recherche en intervention psychosociale (GRIP), qui offre notamment un service d’analyse des drogues afin d’éviter les surdoses.

Les sept évènements sont :

Exposé noir (Fonderie Darling les 14 janvier et 11 février 2023)

PHI Muse inc. (Centre Phi le 25 février 2023)

Igloofest Soirées (SAT le 11 février 2023)

MAPP_MTL et SHIFT RADIO (Club Soda le 21 janvier 2023)

Société des arts technologiques (le 25 février 2023)

Montréal en lumière (MTelus le 25 février 2023)

Livart (les 28 janvier, 25 février et 10 mars 2023)

Les sept OBNL organisateurs reçoivent par la même occasion jusqu’à 50 000 $ pour organiser ces activités.