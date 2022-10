Paul St-Pierre Plamondon propose d’étudier la gratuité des transports collectifs pour les citoyens des quartiers « les plus touchés » par la congestion qui s’accumule dans l’est de Montréal. Dans Mercier, notamment, les impacts des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine s’ajouteront à d'« importants bouchons de circulation », ce qui créera selon lui une « situation chaotique ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans une lettre envoyée mercredi à la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, le chef péquiste déplore que « les résidants et les travailleurs de Mercier-Est doivent fréquemment composer avec d’importants bouchons de circulation sur les rues Sherbrooke, Hochelaga et Notre-Dame, ainsi que sur l’avenue Souligny, lesquelles représentent des axes majeurs entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville ».

« Ajoutons à cela qu’il est bien sûr fréquent que la circulation déborde sur les rues adjacentes à ces voies de circulation, notamment sur la rue Dickson », insiste M. St-Pierre Plamondon, qui rappelle au passage que la démolition de la bretelle d’accès à l’autoroute 25 en direction nord a entraîné une fermeture partielle de la rue Honoré-Beaugrand, entre Souligny et Hochelaga.

Selon lui, « cette situation unique occasionne une augmentation significative de la circulation dans ce secteur résidentiel », d’autant plus que des travaux de voirie sont déjà en cours sur la rue Hochelaga et se poursuivront jusqu’à l’été 2024. « Cela accentue également l’enclavement d’une bonne partie du secteur, déjà̀ fortement paralysé. C’est sans mentionner que l’offre en transport collectif laisse fortement à désirer dans ce secteur », regrette M. St-Pierre Plamondon, soulignant que le REM ne verra « pas le jour de sitôt ».

Il appelle la ministre Guilbault à « fournir des solutions de rechange », plutôt que de demander à la population de « trouver par elle-même des moyens d’arriver à se déplacer ».

Des pistes de solution

Ainsi, le PQ suggère « la gratuité et l’augmentation de la fréquence des transports collectifs pour les citoyens des quartiers les plus touchés, comme ceux compris dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », ou encore la gratuité du train de banlieue Mont-Saint-Hilaire et l’augmentation de ses passages.

M. St-Pierre Plamondon estime qu’il faudrait aussi « ouvrir une voie supplémentaire réservée aux autobus » dans le tunnel La Fontaine, ou envisager « la réservation d’une voie sur six, qui changerait de sens le matin et le soir ». Plus globalement, il appelle à « l’accélération de certains chantiers, comme celui de la reconstruction de la bretelle d’accès à l’autoroute 25, dans les secteurs les plus touchés et les plus enclavés, comme le quartier de Tétreaultville ».

Rappelons que Québec fermera dès le 31 octobre trois des six voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine jusqu’à la fin de 2025. Le week-end dernier, une fermeture complète du tunnel en direction nord a été ordonnée pour réaliser des travaux préparatoires, causant une congestion monstre aux abords des ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain, notamment.

Au ministère des Transports du Québec (MTQ), le porte-parole Gilles Payer a quant à lui soutenu lundi que la situation s’est malgré tout « bien déroulée » ce week-end. « Bien que nous ayons pu observer de la congestion à Montréal et sur la Rive-Sud, nous avons déjà connu pire lors de fermetures similaires antérieures », illustre-t-il par courriel.

« Les temps observés le samedi pour quitter l’axe du tunnel à la sortie 90 Varennes La Prairie/USA, de l’autoroute 20 en direction ouest et la réintégrer via le chemin de détour, était de 40 à 60 minutes. […] Pour ce qui est de dimanche, les temps de parcours étaient de 30 à 40 minutes », a poursuivi M. Payer, disant n’avoir pas non plus « observé plus d’accrochages qu’à l’habitude ».