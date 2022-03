Le retour à la normale approche dans le métro et les autobus de la métropole. La Société de transport de Montréal (STM) estime en effet qu’elle atteindra jusqu’à 85 % de son achalandage « pré-pandémie » d’ici cet automne.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est du moins ce qu’a révélé l’opérateur en début de journée lundi, en lançant du même coup une campagne de communication axée sur la « reconnexion » des usagers avec le transport collectif, de différentes manières.

Si la vague Omicron a retardé le retour des usagers en transport collectif, le niveau d’achalandage actuel est d’environ 59 % par rapport à ce qui était observé avant la crise sanitaire dans le réseau de la STM, en moyenne. Dans le métro, ce chiffre est de 56 %, pendant que dans les bus, il atteint 61 %. C’est le transport adapté qui est toutefois le plus avancé, à 66 % du niveau « pré-pandémie ».

Pour l’heure, la société de transport estime que « l’achalandage devrait atteindre 75 % à 85 % du niveau pré-pandémie à l’automne ».

Selon le président du conseil d’administration de l’organisation, Éric Alan Caldwell, « le retour progressif à la vie normale, avec la levée des mesures sanitaires, jumelé à la hausse du coût de la vie et des prix, constituent le moment opportun pour relancer le transport collectif et rappeler son importance pour faciliter les déplacements à Montréal ».

Avec le slogan « On se reconnecte », la STM invitera durant huit semaines les Montréalais à « reprendre leurs habitudes » et à utiliser le métro ou les bus pour rendre visite à des amis, aller au restaurant ou au travail. Divers affichages sont prévus dans le métro et les bus.

Appelée à réagir lundi, la mairesse Valérie Plante s’est réjouie du retour anticipé en masse des usagers de transport collectif. « Qu’on soit rendus à 60 %, c’est une très bonne nouvelle. L’été va être une période plus tranquille, les gens seront en vacances, mais ces chiffres sont vraiment positifs. J’invite tous les Montréalais à prendre le métro. Ça demeure sécuritaire, et ça reste quand même la meilleure façon de se déplacer à Montréal », a-t-elle dit.

Le port du masque demeure pour le moment obligatoire tout au long des déplacements en transport collectif. Il devrait le rester au moins jusqu’en mai, selon ce qu’a laissé entendre le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans les dernières semaines.