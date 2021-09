Valérie Plante et ses troupes se sont engagées à créer un « grand parc de l’Est » en agrandissant des espaces verts existants et en créant de nouveaux, dans un éventuel prochain mandat.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Vendredi matin, la mairesse était au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies pour prendre cet engagement.

Elle veut « agrandir substantiellement » ce parc situé à l’extrême-est de l’île de Montréal, en plus d’« agrandir le parc-nature du Bois d’Anjou » et de « préserver la vocation d’espace vert du Golf métropolitain d’Anjou ».

« Avec ce grand poumon vert de l’Est, on va augmenter de façon significative l’accès des résidantes et des résidants de l’Est de Montréal aux espaces verts », a affirmé Mme Plante. « On fait passer l’Est de Montréal du gris au vert. »

Son responsable des grands parcs, Robert Beaudry, a précisé que l’objectif était d’ajouter 230 hectares aux parcs de Montréal dans un prochain mandat, soit la même superficie ajoutée entre 2017 et 2021.

Mme Plante n’a pas voulu préciser sur quels terrains pourrait être agrandi le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Il est cerné par une voie ferrée, un golf et un centre funéraire.