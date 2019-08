Conseil municipal: des élus veulent permettre les questions par courriel

« On doit passer au XXI e siècle. En 2019, on ne devrait plus avoir à se déplacer physiquement pour poser une question à un élu. »

À une époque où la transition écologique est importante, un habitant de Pierrefonds doit se rendre en voiture à l'hôtel de ville à l'heure de pointe pour venir s'adresser à un élu pendant une minute, déplore l'élue de l'arrondissement Ville-Marie.

« Un nombre de plus en plus restreint de citoyens se déplacent à l'hôtel de ville », constate Montréal. Pour augmenter la participation, les élus invités à réfléchir sur la question veulent rendre possibles la réception des questions à distance et l'inscription à la période de questions sur le web, le jour du conseil municipal.

Avant l'ère des courriels et des réseaux sociaux, se déplacer pour poser ses questions était la seule façon de faire valoir ses préoccupations aux élus. Mais la technologie a fait beaucoup de chemin depuis 1986 et le conseil municipal n'a pas suivi toutes les nouvelles technologies, affirme Aref Salem, membre du conseil à l'origine des recommandations et élu de l'arrondissement de Saint-Laurent. « Les questions à distance seraient traitées au même titre que celles des gens qui se déplacent », précise-t-il.

M. Salem dit ne pas avoir senti une baisse de présence ou d'engouement des citoyens aux conseils, mais « nous sommes conscients, dit-il, que beaucoup de gens tentent de concilier travail et famille, par exemple, et ne peuvent se déplacer ».

Mme Wong ne croit pas qu'il y ait une baisse de mobilisation citoyenne. Elle parle plutôt d'une migration de la participation vers les conseils d'arrondissement.

Rejoindre les jeunes

Cette revitalisation du système encouragerait les plus jeunes générations, habituées aux nouvelles technologies, à participer au débat démocratique municipal, pense M. Salem. « On veut entendre de nouvelles voix s'exprimer », indique l'élu.

« On constate que lorsqu'on est en ligne, on rejoint les plus jeunes générations, les parents de jeunes enfants, les personnes à mobilité réduite et les nouveaux arrivants », dit Cathy Wong.

Si les recommandations sont adoptées par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 30 minutes seront consacrées à la lecture des questions envoyées par courriel et aux réponses transmises par webdiffusion. Les interrogations pourraient être envoyées d'une semaine à une heure et demie avant la séance.

Tous les partis s'entendent sur les impacts positifs de telles mesures, insiste M. Salem. « Je ne peux pas parler au nom du comité exécutif, mais le monde avance et cette question n'a pas été abordée depuis 1986. On doit intégrer les nouvelles technologies à la démocratie municipale », dit-il.