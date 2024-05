Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Quelle est la proportion des pâturages de la planète qui sont dégradés ?

Réponse

Jusqu’à 50 %. La dégradation des vastes espaces sauvages de la planète utilisés par le bétail et les animaux sauvages pour paître et se nourrir est « gravement sous-estimée » et passe largement inaperçue, a souligné mardi un rapport de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. La surexploitation des pâturages, les changements climatiques et la perte de biodiversité entraînent une baisse de la fertilité et des nutriments du sol, l’érosion, la salinisation, l’alcalinisation et le compactage du sol, menaçant ainsi l’approvisionnement alimentaire d’un sixième de l’humanité.

Fonte record liée au réchauffement climatique

PHOTO GETTY IMAGES Le record de fonte de la banquise a très probablement été causé par le réchauffement climatique.

Le record de fonte de la banquise mesuré début 2023 en Antarctique aurait été « extrêmement improbable » sans le réchauffement climatique causé par l’activité humaine, qui a quadruplé le risque de voir se produire ce phénomène qui, auparavant, n’avait de chances de survenir qu’« une fois tous les 2000 ans », selon une étude du British Antarctic Survey publiée le 20 mai. En 2023, l’étendue maximum de la banquise, qui fond en été et se reconstitue en hiver, était inférieure de près de 2 millions de kilomètres carrés à la moyenne d’un hiver normal, soit une réduction équivalente à quatre fois la superficie de la France, rappelle l’observatoire britannique.

Avec l’Agence France-Presse

Les pollinisateurs menacés par les changements climatiques

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les pollinisateurs, comme les abeilles, sont menacés par les changements climatiques.

Les changements climatiques menacent les pollinisateurs qui sont essentiels à la production d’une grande partie de l’alimentation de la planète, prévient une étude publiée le 20 mai dans le journal scientifique CABI Reviews. Cette menace s’ajoute aux facteurs de déclin déjà connus comme l’utilisation de certains pesticides et la pollution. Les changements de température et d’eau liés aux changements climatiques risquent de réduire la quantité et la qualité des ressources disponibles pour les pollinisateurs, diminuer la survie des larves ou des adultes et modifier les habitats appropriés. Un réchauffement du climat influencera notamment la présence et la période de floraison des plantes dont dépendent les pollinisateurs.

Avec La Presse Canadienne

Une patate résistante à la sécheresse

PHOTO HANS RUDOLF OESER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Une équipe d’Agriculture et Agroalimentaire Canada souhaite identifier les pommes de terre qui résistent le mieux au manque d’eau.

Des scientifiques fédéraux des Maritimes tentent de développer une nouvelle espèce de pomme de terre mieux adaptée aux sécheresses provoquées par les changements climatiques. Une équipe d’Agriculture et Agroalimentaire Canada a examiné des variétés de pommes de terre sauvages d’Amérique du Sud et identifié celles qui résistent le mieux au manque d’eau, afin de les croiser avec d’autres choisies pour leur rendement, leur taille et leurs qualités. Ces nouvelles pommes de terre passeront ensuite par le programme de sélection du Ministère, qui évaluera leur taille, leur forme, leur potentiel de rendement ainsi que leurs caractéristiques de cuisson et de transformation, avant d’être éventuellement commercialisées.

Avec La Presse Canadienne

Corvées et festivités pour la Semaine de l’océan

PHOTO GETTY IMAGES Des corvées de nettoyage sont au menu de la Semaine de l’océan Québec.

Des corvées de nettoyage, des activités éducatives pour les petits et les grands et des festivités sont prévues à Montréal, à Québec, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie à partir de samedi dans le cadre de la Semaine de l’océan Québec. Ce festival, qui en est à sa cinquième année, veut sensibiliser la population à la conservation des océans et du Saint-Laurent. Un nettoyage au bord de l’eau et sous l’eau est notamment prévu le 2 juin au bassin Louise, à Québec.

Consultez le site de l’évènement