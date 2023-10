Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Quelles populations sont les plus touchées par la pollution de l’air causée par les incendies de forêt ?

C’est la question à laquelle répond une récente étude publiée dans la revue Nature. Selon la recherche, ce sont les populations les plus pauvres qui sont les plus exposées à ce type de pollution. Entre 2010 et 2019, l’Afrique a subi en moyenne 32,5 jours par année d’exposition « importante » aux particules fines tandis que la moyenne annuelle en Amérique latine a été de 23,1 jours. À l’opposé, pendant la même période, l’Europe subissait une journée par année d’exposition aux particules fines. Selon l’étude, les pays les plus touchés sont l’Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Congo-Brazzaville et le Gabon, où l’on pratique intensivement la culture sur brûlis.

Hausse des morts dues à la chaleur en Angleterre

PHOTO JUSTIN TALLIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des personnes se protègent des rayons du soleil sur une rivière de Cambridge, au nord de Londres.

En 2022, l’Angleterre a enregistré plus de 4500 morts causées par la chaleur, un record depuis 1988, année où l’on a commencé à compiler cette statistique. L’année dernière a d’ailleurs été la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni, où le mercure a franchi les 40 oC pour la première fois. Selon les données dévoilées par le Bureau national des statistiques, près de 52 000 morts dues à la chaleur sont survenues en Angleterre entre 1988 et 2022. Le tiers de ces morts ont été enregistrées depuis 2016.

Des bateaux électriques pour la pêche au homard

PHOTO ANDREW VAUGHAN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Des bateaux de pêche naviguent à West Dover, en Nouvelle-Écosse.

Selon une analyse réalisée par l’organisme Oceans North, près de 70 % de la flotte de bateaux destinés à la pêche au homard en Nouvelle-Écosse pourrait être électrifiée. Cette proportion correspond à celle des navires qui se déplacent à moins de 20 km des côtes, ce qui permettrait d’utiliser des moteurs électriques au lieu des moteurs alimentés au diesel, émetteurs de gaz à effet de serre. Selon Oceans North, l’industrie de la pêche au homard pourrait ainsi réduire ses émissions de GES d’au moins 60 %. Une aide gouvernementale pour les pêcheurs serait cependant requise, note le rapport, afin de les aider à réaliser cette transition.

Une loi sur l’efficacité énergétique en Allemagne

PHOTO LISI NIESNER, ARCHIVES REUTERS Pylônes près de Weselitz, en Allemagne

Le Parlement allemand vient d’adopter une loi sur l’efficacité énergétique dont l’objectif est de réduire la consommation d’énergie du pays de 26 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2008. Les entreprises les plus énergivores devront soumettre leurs plans pour réduire leur consommation et le gouvernement cherchera à donner l’exemple en réduisant la sienne d’au moins 45 térawatts/heure par année à partir de 2024. Les centres de données, par exemple, devront eux aussi améliorer leur efficacité énergétique.

Dans 250 millions d’années…

IMAGE TIRÉE DE WIKIPÉDIA Illustration de la réunion des continents, appelée Pangea Ultima, qui se produirait dans 250 millions d’années

Ce n’est pas pour demain, mais la Terre pourrait devenir inhabitable dans 250 millions d’années, prévoit une étude parue dans la revue Nature Geoscience. À ce moment-là, la température moyenne sur notre planète pourrait être de 15 oC supérieure au niveau de l’ère préindustrielle et même de 30 oC dans les régions terrestres. La réunion des continents dans un supercontinent appelé Pangea Ultima risquerait d’aggraver ce phénomène. Le réchauffement planétaire ainsi qu’une plus grande activité volcanique entraîneront le rejet de deux fois plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Selon les chercheurs, ces conditions rendraient presque impossible la vie des humains, et des autres mammifères, sur notre planète. Des conditions semblables ont eu cours il y a 260 millions d’années, quand la Terre a connu l’extinction permienne entraînant la disparition de 90 % des espèces.