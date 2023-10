Les tortues de mer vertes ont connu une saison de nidification exceptionnelle sur les plages de Floride en 2023, les bénévoles ayant dénombré plus de 74 300 nids, selon des données préliminaires. Ce chiffre dépasse le précédent record, qui datait de 2017, d’un pourcentage stupéfiant de 40 %.

Elizabeth Anne Brown The New York Times

« L’augmentation est une véritable explosion » et une surprise bienvenue, a déclaré Simona Ceriani, une chercheuse scientifique qui a coordonné l’enquête annuelle pour la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, l’agence de l’État qui réglemente et gère la faune et la flore. Le décompte se poursuivra jusqu’au 31 octobre.

Les tortues de mer n’atteignent pas leur maturité sexuelle avant l’âge de 20 ou 30 ans, de sorte que ce que l’on observe actuellement en Floride est très probablement le résultat des mesures de conservation mises en place après que les tortues de mer vertes ont été inscrites sur la liste de la loi sur les espèces menacées d’extinction en 1978, a déclaré Mme Ceriani.

Trop de femelles ?

Mais les chercheurs ne sont pas encore prêts à crier victoire en matière de conservation. Selon Jeanette Wyneken, professeure à la Florida Atlantic University, qui étudie les tortues marines nicheuses depuis plus de 30 ans, ces chiffres impressionnants ne représentent que « la moitié de l’histoire ».

PHOTO ROB O'NEAL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une tortue caouanne est remise en liberté, à Key West, en Floride, après avoir été libérée d’une ligne de pêche et traitée au Turtle Hospital.

En effet, plus que la plupart des créatures, les tortues de mer sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique.

En fait, le sexe d’un bébé tortue de mer n’est pas déterminé par son ADN, mais par la température du sable dans lequel son œuf s’est développé.

Les températures plus fraîches sont synonymes de mâles, les températures plus chaudes sont synonymes de plus de femelles.

Selon Mme Wyneken, qui surveille depuis 2005 les températures d’incubation et les ratios sexuels dans les nids de tortues de mer vertes du comté de Palm Beach, la proportion de mâles dans les éclosions de tortues de mer vertes a considérablement diminué ces dernières années. Au cours des dernières saisons, entre 87 % et 100 % des nouveau-nés qu’elle a testés étaient des femelles.

À court terme, ce rapport de sexes déséquilibré pourrait, en fait, être une aubaine pour les tortues vertes. Une femelle reproductrice pond entre deux et neuf couvées d’environ 110 œufs chacune au cours d’une saison, et une plus grande proportion de femelles dans une génération donnée signifie plus de nids dans le sable dans 20 ans. À condition, précise Mme Wyneken, « qu’il y ait suffisamment de garçons pour satisfaire les filles ».

PHOTO JOE RAEDLE, ARCHIVES GETTY IMAGES La proportion de mâles dans les éclosions de tortues de mer vertes a considérablement diminué ces dernières années.

Il existe des preuves que les tortues de mer de Floride produisent des proportions de femelles et de mâles extrêmement asymétriques depuis des dizaines d’années. Des études limitées sur les tortues caouannes à la fin des années 1980 suggèrent que les femelles représentaient déjà plus de 90 % des nouveau-nés sur certaines plages de Floride.

Le réchauffement climatique survenu il y a plusieurs décennies pourrait contribuer à l’essor observé aujourd’hui, même si Mme Ceriani et Mme Wyneken s’accordent à dire que la plus grande part du mérite revient aux mesures de conservation.

Les restrictions imposées à l’aménagement du front de mer et la surveillance attentive des nids ont permis de mettre les petits à l’eau en toute sécurité et l’interdiction des filets maillants en 1995 a permis de réduire considérablement le nombre de jeunes tortues tuées par les engins de pêche avant d’atteindre la puberté. Un tronçon de plage de 21 km dans le Archie Carr National Wildlife Refuge, une zone située au sud d’Orlando et mise en réserve en 1991, comptait environ 1000 nids de tortues vertes en 1994, près de 12 000 en 2013 et plus de 23 000 cette année.

Autres sources d’inquiétudes

Avec le potentiel d’accélération de la population de tortues de mer lié à sa féminisation, il est tentant de considérer les tortues de mer comme des « gagnantes » du changement climatique. Mais les recherches suggèrent que le changement climatique dépassera l’avantage adaptatif de la féminisation.

De plus en plus souvent, les nids marqués par Mme Wyneken et ses collègues en juin restent douloureusement immobiles en août, alors qu’ils devraient regorger de nouveau-nés. Les premières études menées par Mme Wyneken et son équipe indiquent que ces œufs sont loin d’être non fécondés. Ils ont probablement été tués par une combinaison de chaleur et de sécheresse extrêmes.

PHOTO ANDY NEWMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une tortue caouanne nouvelle-née vraisemblablement emportée par une tempête tropicale reçoit des soins au Turtle Hospital de Marathon, en Floride.

Les tortues de mer femelles « consacrent certainement beaucoup d’énergie à leurs nids », a déclaré Mme Wyneken. Mais si seulement la moitié d’entre eux éclosent, « cela m’inquiète au plus haut point ».

La manière dont les autorités de Floride traiteront les nids et les jeunes à l’avenir sera déterminante, a déclaré Mme Ceriani. Une année de ponte aussi réussie pour les tortues vertes pourrait donner l’impression erronée que les tortues marines de Floride n’ont plus besoin d’aide.

« Il y aura potentiellement de la pression », a déclaré Mme Ceriani. « Pourquoi devons-nous restreindre la construction sur la plage ? Les tortues de mer se portent bien. En fait, leur nombre augmente. Elles ont battu un record. Pourquoi devrais-je souffrir ? »

Si l’affaiblissement des protections a des effets négatifs sur la population nicheuse, « nous ne le saurons pas avant 30 ans », a déclaré Mme Ceriani. À ce moment-là, il sera peut-être trop tard pour réparer les dégâts.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.