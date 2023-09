Dans bon nombre de pays, ce sont les jeunes qui mènent la plupart des batailles climatiques devant les tribunaux afin de renforcer les actions des États face au réchauffement planétaire. Sauf en Suisse, où un groupe d’aînées déterminées a réussi à se faire entendre par la Cour européenne des droits de l’homme. La décision attendue d’ici la fin de l’année pourrait faire boule de neige.

« Les expertes en bouffées de chaleur sont là. » C’est avec ces mots qu’une aînée suisse ouvre une vidéo des Aînées pour la protection du climat Suisse, un groupe de femmes dont la moyenne d’âge est de 73 ans. Elles mènent en Suisse une bataille judiciaire pour faire reconnaître la vulnérabilité des aînées face aux changements climatiques. Leur association, qui regroupe aujourd’hui 2300 membres, demande à l’État helvétique de renforcer ses actions face à l’urgence climatique.

L’action du groupe d’aînées a culminé le 29 mars dernier lorsqu’elles ont été entendues par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). « C’était un moment historique ! », lance Anne Mahrer, coprésidente des Aînées pour la protection du climat Suisse, en entrevue avec La Presse.

PHOTO SHERVINE NAFISSI, FOURNIE PAR GREENPEACE Anne Mahrer, coprésidente des Aînées pour la protection du climat Suisse

C’était la première fois qu’une affaire semblable était entendue par la Grande Chambre de la CEDH et ce sont des aînées qui ont mené cette affaire. Anne Mahrer, coprésidente des Aînées pour la protection du climat Suisse

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, une audition, même devant la CEDH, n’assure pas la victoire. Anne Mahrer, 75 ans, en est bien consciente. Mais cette audition représentait tout de même un moment charnière d’une bataille qui a commencé en 2016.

C’est l’année où l’association a été fondée par des femmes âgées de 64 ans et plus, l’âge de la retraite en Suisse. Dès sa création, le groupe demande au gouvernement suisse de prendre des mesures plus fortes pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et, surtout, pour mieux protéger les aînés, particulièrement les femmes, souvent plus vulnérables face aux canicules, par exemple.

Des impacts bien documentés

Les aînés sont en effet particulièrement sensibles aux vagues de chaleur. Un rapport publié en 2014 par l’Organisation mondiale de la santé souligne le fait que les femmes aînées sont plus affectées que les hommes par de tels phénomènes.

L’Europe se réchauffe aussi deux fois plus vite que le reste du monde, et la Suisse n’y fait pas exception. Le pays a fait face cet été à des températures dépassant les 30 degrés sous les 800 mètres d’altitude.

Au moment de lancer leur association, en 2016, les aînées suisses se sont inspirées d’un groupe de quelque 900 citoyens néerlandais, qui menaient alors une action en justice pour forcer le gouvernement des Pays-Bas à en faire plus pour réduire ses émissions de GES. Fait à noter, la Cour suprême néerlandaise a confirmé en 2019 une décision qui obligeait les Pays-Bas à réduire leurs émissions de GES d’au moins 25 % avant 2020, et ce, par rapport aux niveaux de 1990.

Après une série d’échecs devant les tribunaux néerlandais, les aînées suisses décident de porter leur cause devant la CEDH en 2020. En avril 2022, signe de son importance, l’affaire est transférée à la Grande Chambre de la CEDH. Celle-ci se prononce généralement pour les affaires qui soulèvent « une question grave », souligne le site internet de la CEDH.

Une inspiration pour les jeunes

Anne Mahrer et les autres membres des Aînées pour la protection du climat Suisse attendent évidemment avec impatience la décision du tribunal. Elles ne chôment pas pour autant, même si elles sont à la retraite.

PHOTO SHERVINE NAFISSI, FOURNIE PAR GREENPEACE Anne Mahrer (deuxième à partir de la droite), le jour de l’audience devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, le 29 mars dernier

« Notre action a suscité beaucoup de réactions. Des associations d’aînées nous ont sollicitées, mais aussi beaucoup de jeunes qui nous ont invités à leur présenter notre action », souligne Anne Mahrer, qui a été députée dans différentes législatures suisses entre 1987 et 2015.

Le 27 septembre prochain, une délégation des Aînées pour la protection du climat Suisse se rendra à la CEDH pour montrer son appui à un groupe de jeunes portugais. Ceux-ci ont intenté une action contre les 27 membres de l’Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège, la Russie, la Turquie, la Suisse et l’Ukraine afin de les forcer à revoir à la hausse leurs ambitions climatiques.

Mme Mahrer se dit par ailleurs profondément choquée de voir des jeunes condamnés par les tribunaux pour leurs manifestations pour le climat. « Ceux qui devraient l’être, ce sont les fossoyeurs de leur avenir », affirme la mère de deux enfants, aussi grand-mère.

Aux jeunes qui lui reprochent de faire partie de la génération dorée qui a volé l’avenir de la jeunesse, elle leur répond qu’« en 1971, j’avais 20 ans et je n’avais pas le droit de vote en Suisse parce que je suis une femme ».

À ceux qui lui disent merci pour son engagement pour le climat, elle rétorque : « Si on gagne [devant la CEDH], tout le monde gagne ! »