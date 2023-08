La Fonderie Horne devra décontaminer les sols d’une partie d’un quartier à Rouyn-Noranda. Les travaux doivent débuter cet été, a annoncé mardi le ministère de l’Environnement.

Ces travaux font suite à la caractérisation de 79 terrains du quartier Notre-Dame, réalisée par Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, à l’automne 2022. Plusieurs terrains présentent des taux de contamination à l’arsenic supérieurs aux normes de 30 mg/kg

Dans un communiqué de presse, le Ministère assure que les travaux respecteront les recommandations de la santé publique dévoilées l’automne dernier. En juin, la Fonderie Horne a soumis un protocole d’excavation des sols de surface prévoyant l’excavation des sols et leur remplacement par un remblai pour la quasi-totalité des terrains. La priorité sera accordée aux écoles et aux services de garde.

« Ces travaux de décontamination sont essentiels parce qu’ils permettront rapidement de protéger les enfants et parce qu’ils sont complémentaires à la réduction des émissions atmosphériques déjà exigées de Glencore dans son autorisation ministérielle 2023-2028. Nous les suivrons de près », a déclaré le ministre de l’Environnement Benoit Charette.

Dans un communiqué de presse, la Fonderie Horne précise que « ce sont 74 propriétés résidentielles avec de jeunes enfants de 6 ans et moins et 5 terrains à haute fréquentation par des enfants tels que les parcs, les écoles et les garderies (en milieu familial et CPE) qui ont été caractérisés afin de déterminer la présence et le niveau de concentration en surface de divers paramètres parmi lesquels l’arsenic, le plomb et le cadmium ».

L’entreprise signale que les terrains où il y a une fréquentation par des enfants seront priorisés pour la décontamination, suivi des propriétés où résident de jeunes enfants.