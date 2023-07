Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Que contient une goutte d’eau de mer ?

Réponse

Une unique goutte peut contenir jusqu’à 1 million d’organismes. Ils sont pour la plupart invisibles à l’œil nu. Mais sous microscope, un univers composé de larves de poisson, de copépodes (de petits crustacés) et de protistes (des microorganismes) se dévoile. Le photographe espagnol Angel Fitor a fait de l’eau de mer sa principale source d’inspiration, en utilisant des échantillons de la Méditerranée.

Source : National Geographic

Carburant vert à l’essai en aviation

PHOTO TODD KOROL, ARCHIVES REUTERS Le carburant vert pour les avions devient réalité.

Une usine inaugurée dans l’État de Washington, aux États-Unis, se lance dans la fabrication d’un carburant plus vert pour les avions, l’E-Jet. L’entreprise Twelve mise sur une technologie qui utilise de l’eau et de l’électricité renouvelable pour transformer le CO 2 en carburant pour avion. L’armée de l’air américaine a déjà testé avec succès le produit, affirmant qu’on peut l’utiliser sans changer de moteur. L’usine produira d’abord 40 000 gallons (environ 151 000 litres) d’E-Jet par année. Alaska Airlines, Shopify et Microsoft en seront les premiers clients.

Source : Forbes

L’impératif de prendre des douches plus courtes

PHOTO EMILE DUCKE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’eau devient rationnée... même au Canada.

À cause de la sécheresse, la Colombie-Britannique a demandé à sa population de prendre des douches plus courtes et de trouver d’autres moyens d’économiser l’eau. La moitié des 34 bassins hydrographiques de cette province ont atteint le seuil à partir duquel il est question de sécheresse maximale. Des restrictions d’arrosage sont également en vigueur. À l’instar du nord du Québec, l’Ouest canadien est aux prises avec une saison historique d’incendies de forêt. À l’exception d’un archipel de l’océan Pacifique, il y avait en date du 11 juillet des ordres d’interdiction de feux de camp dans toutes les régions de Colombie-Britannique.

Source : La Presse Canadienne

Des requins en captivité bientôt relâchés en mer

PHOTO WIKIPEDIA COMMONS Un requin-zèbre

C’est une première. Dans le cadre d’un projet scientifique international, 500 requins-zèbres élevés en captivité seront relâchés prochainement dans les eaux turquoise du lagon des îles Raja Ampat, en Indonésie. L’espèce sauvage a tellement été tuée par l’homme qu’elle est en voie d’extinction. L’expérience sans précédent est le fruit d’une collaboration entre une quarantaine d’aquariums de 15 pays. Selon des travaux menés à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, 37 % des espèces de requins et de raies seraient menacées d’extinction dans le monde. Plusieurs réinsertions d’animaux terrestres ont déjà été menées, entre autres avec les pandas géants en Chine, mais jamais avec des requins.

Source : National Geographic

Les changements climatiques pourraient faire changer la couleur des océans

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA Ce n’est pas un mirage. L’eau des océans change de teinte.



Au cours des 20 dernières années, plus de la moitié des océans ont changé de couleur, virant subtilement du bleu au vert dans certaines régions, mettant en évidence l’effet des changements climatiques sur la vie dans les mers du globe, selon des chercheurs. Selon une étude parue mercredi dernier dans Nature, le changement est dû à une variation des écosystèmes, et en particulier du plancton, qui est la pièce maîtresse du système alimentaire marin et joue un rôle crucial dans le cycle global du carbone et dans la production de l’oxygène que nous respirons. « La raison pour laquelle nous nous intéressons aux changements de couleur est que la couleur reflète l’état de l’écosystème », a expliqué à lcAFP l’auteur principal de l’étude, B. B. Cael, du Centre national océanographique de Grande-Bretagne. Loin d’être anodine, l’évolution du phytoplancton et sa concentration dans certaines régions, au détriment d’autres où il pourrait disparaître, pourrait venir bouleverser toute la chaîne alimentaire marine.

Agence France-Presse