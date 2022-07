Ottawa réfléchit à l’idée d’être plus « proactif »

Le gouvernement fédéral est en train de voir dans quelle mesure il pourrait être « plus proactif » et resserrer la loi fédérale pour protéger des lacs de la haute circulation de bateaux motorisés qui inquiète bon nombre de citoyens.

Louise Leduc La Presse

C’est ce qu’a indiqué il y a quelques jours Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, alors qu’il était de passage à Montréal.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

En début de semaine dernière, La Presse a publié un article dans lequel des citoyens dénonçaient le grand nombre de bateaux à moteur qui se retrouvent sur certains lacs, les risques environnementaux que cela pose de même que le bruit qui en découle. Des riverains à la tête d’associations de protection de lacs ont aussi dit à qu’ils se sentaient bien seuls pour essayer de trouver des solutions qui sont souvent hors d’atteinte.

C’est que la navigation de plaisance est de compétence fédérale et qu’elle est régie par la Loi sur la marine marchande du Canada, même s’il ne s’agit que de petits bateaux. Seuls de rares groupes de citoyens ont obtenu depuis 20 ans que leurs lacs soient non navigables ou mieux protégés de la haute circulation.

Ces dernières années, des municipalités et associations de protection de lacs ont néanmoins commencé à imposer des frais importants pour la mise à l’eau et, dans certains cas, à carrément interdire à toute personne non riveraine de mettre un bateau à l’eau. Dans le passé, ce type d’initiative a été finalement interdit par les tribunaux.

Nous avons aussi entendu les demandes de citoyens face à l’utilisation d’embarcations motorisées et leur impact sur les algues bleues ou vertes, leur impact sur ces problèmes environnementaux. Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Il a dit avoir « des discussions sur cette question avec la ministre Bibeau ». Marie-Claude Bibeau, qui est ministre de l’Agriculture, est aussi députée de Compton-Stanstead en Estrie, où elle a été fortement interpellée par certains résidants qui étaient inquiets du nombre de bateaux sur des lacs.

Un sujet polarisant

Dans cette région, la santé de certains lacs préoccupe tout particulièrement, comme au lac Massawippi aux prises avec des moules zébrées.

La publication de l’article de La Presse a fait réagir bon nombre de lecteurs.

D’un côté, il y a ceux qui s’inquiètent pour leurs lacs trop fréquentés ou qui réclament un peu de tranquillité chez eux.

De l’autre, certains dénoncent le fait que des municipalités commencent à limiter la jouissance de plans d’eau aux seuls riverains propriétaires alors qu’eux-mêmes n’ont pas les moyens financiers ou l’occasion de s’acheter un chalet au bord d’un lac ou d’une rivière.