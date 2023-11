(Montréal et Québec) Qu’importe s’ils doivent prendre des arrangements avec leur banque pour payer leur hypothèque, les profs de Montréal se disent prêts à se battre « jusqu’au bout » pour de meilleures conditions de travail. Une situation qu’ils jugent néanmoins « stressante », alors qu’à Québec, l’opposition presse Sonia LeBel de tenir un blitz de négociations.

À partir du moment où ils déclencheront la grève générale illimitée, les profs de Montréal, comme tous ceux affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), ne seront plus payés.

Qu’ils soient à Montréal, Laval ou Québec, ces 65 000 syndiqués n’ont pas de fonds de grève. Pourquoi ? L’Alliance des profs – comme les autres syndicats membres de la FAE – représente un seul corps d’emploi, explique la présidente de ce syndicat.

« Si on a un fonds de grève, il ne tient pas très longtemps, parce que pendant qu’on est en grève, personne ne continue à cotiser en travaillant », dit Catherine Beauvais-St-Pierre.

Elle ne voit pas ce fonds à sec comme une faiblesse dans les négociations face à Québec.

« Au contraire. Ce n’est pas une cachette et nos membres ont voté à 98 % en sachant qu’il n’y avait pas de fonds de grève. Une grève générale illimitée n’a pas de fin fixe. Ça reflète l’état d’esprit dans lequel les membres sont : on va se battre jusqu’au bout », assure Catherine Beauvais-St-Pierre.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE « Si on a un fonds de grève, il ne tient pas très longtemps, parce que pendant qu’on est en grève, personne ne continue à cotiser en travaillant », explique Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente du syndicat de la Fédération autonome de l’enseignement.

« On est conscients que ce n’est pas facile de se priver de salaire », ajoute-t-elle.

À 36 ans, Guillaume Bellavance juge la situation « stressante ». Ce prof d’histoire au secondaire craint de se retrouver en précarité financière.

« Personne ne veut prendre de prêt auprès des banques pour arriver à vivre, mais tout le monde est sur la même longueur d’ondes : si on ne le fait pas aujourd’hui, on va le payer plus tard », dit-il à propos de la grève illimitée qui s’annonce.

Enseignante en 4e année, Jehanne Blaise estime que cette grève est un « dernier recours » pour sauver le travail des profs. Dans les conditions actuelles, « c’est comme si nous montrait la porte pour démissionner », ajoute-t-elle.

Les parents, estime-t-elle, ont bien compris les enjeux et soutiennent les enseignants.

L’opposition presse le gouvernement à négocier

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE « Ce n’est pas normal que l’ensemble des syndicats disent qu’ils peuvent négocier sept jours sur sept et que Sonia LeBel soit aux abonnés absents », s’alarme Marwah Rizqy du Parti libéral.

Depuis le début de la semaine, plusieurs centres de services scolaires ont informé les parents que les écoles seront fermées à compter du 21 novembre « pour une durée indéterminée ». Le spectre d’une fermeture prolongée des écoles comme celle vécue en pandémie fait craindre le pire à plusieurs, qui doivent réorganiser leur horaire en conséquence.

À Québec, les partis d’opposition pressent le gouvernement Legault d’entamer des négociations intensives avec les syndicats.

« Ce n’est pas normal que l’ensemble des syndicats disent qu’ils peuvent négocier sept jours sur sept et que Sonia LeBel soit aux abonnés absents », s’alarme Marwah Rizqy du Parti libéral.

« Aujourd’hui, toutes les ressources sont à “boutte”. Pour vrai. Ce n’est pas juste les enseignants. […] On a un méchant problème de société », ajoute-t-elle.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, réplique que ses équipes et elle « ne refusent aucune rencontre ». Elle exige à nouveau une contre-offre aux tables de négociation.

« Le déclenchement de grèves, ça appartient aux syndicats. […] Maintenant, les discussions doivent se poursuivre aux tables et les syndicats doivent nous revenir avec une contre-offre en bonne et due forme en main. Une négociation ne peut se faire à sens unique », déclare-t-elle à La Presse.

L’annonce effectuée mardi par le ministre des Finances Eric Girard, qui accorde 5 à 7 millions pour la visite à Québec d’une équipe de la Ligne nationale de hockey (LNH), les Kings de Los Angeles, ne passe pas inaperçue.

« Si le gouvernement décide de payer pour le hockey, pour une ligue milliardaire, il est capable de délier les cordons de la bourse et de négocier de bonne foi », affirme Ruba Ghazal de Québec solidaire.

Tout comme Mme Rizqy et le critique péquiste en matière d’éducation, Pascal Bérubé, Mme Ghazal estime qu’une grève pourrait s’avérer inévitable si le gouvernement s’entête à « appauvrir » ses travailleurs en offrant des hausses salariales insuffisantes.

« Quelques jours de grève, c’est moins bouleversant que le fait que des parents ont de la misère à obtenir des services pour leurs enfants », dit-elle.

Au sujet des offres salariales, le gouvernement réplique que son « offre globale de 14,8 %, qui représente 8 milliards de la part des contribuables, est sérieuse et à la hauteur de l’inflation projetée ».

« Ça semble inévitable qu’il y ait une grève. Sur la durée, on ne le sait pas. Tant mieux si c’est quelques jours, mais la bataille que les enseignants font, c’est pour les jeunes et pour le long terme. Elle est légitime cette bataille-là », assure pour sa part Pascal Bérubé du Parti québécois.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, n’était pas disponible en entrevue mercredi. Son cabinet nous a toutefois communiqué par courriel qu’il est « conscient de l’impact et des inconvénients engendrés sur les enfants et leurs parents ».

« On fait tout en notre pouvoir pour l’éviter en faisant des propositions sérieuses. Cependant, on attend toujours la contre-offre syndicale en bonne et due forme », dit-il.