Selon le premier ministre François Legault, les fermetures d’écoles à cause de la chaleur décrétées par certains centres de services scolaires sont un bel exemple de décentralisation.

La Presse Canadienne

Il a fait ce commentaire en marge d’une annonce à Granby, mardi après-midi, venant ainsi appuyer les propos de son ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. Celui-ci avait affirmé le matin même faire confiance aux directions d’école pour gérer la forte chaleur.

Les températures élevées pourraient sévir pendant quelques jours encore, selon Environnement Canada, qui annonce des valeurs humidex de 37 à 42.

« On va tous convenir que, pour le mois de septembre, c’est une canicule exceptionnelle, indique le premier ministre. Évidemment, ce n’est pas la même température d’une région à l’autre. »

Il juge que c’est une « belle opportunité » de laisser les gens, localement, prendre des décisions.

« Je pense que la décentralisation, quand il y a des sujets comme ça, c’est ce qu’il y a de mieux, ajoute M. Legault. On va laisser les directeurs et les directrices d’école décider ce qu’il y a de mieux pour les enfants et agir en conséquence. »

En mêlée de presse à Gatineau mardi matin, le ministre de l’Éducation a souligné que les conditions météorologiques actuelles étaient exceptionnelles. Il a invité les parents à pourvoir les écoliers de bouteilles d’eau et les directions d’école à permettre des pauses pour assurer une hydratation convenable des élèves.

À propos des écoles en construction, le ministre de l’Éducation a rappelé que l’installation de climatiseurs n’a pas été le choix du gouvernement. Pour les quelque 150 projets de nouvelles écoles, le ministre Drainville privilégie plutôt des systèmes de ventilation mécanique qui, croit-il, assureront une certaine zone de confort.

Le ministre était à Gatineau pour prendre part à une cérémonie d’inauguration d’une école secondaire.