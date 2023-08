Fin des allègements liés à la pandémie

Le corps enseignant déplore ne pas avoir été consulté

L’heure est venue de reprendre « là où on avait laissé avant la pandémie. On ne veut surtout pas niveler vers le bas », a déclaré mardi Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, au sujet du retour en classe à plein régime, avec la totalité des notions au programme à enseigner et des examens du Ministère qui peuvent valoir jusqu’à 50 % de la note finale.