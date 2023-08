À pareille date l’an dernier, il manquait 700 enseignants à temps plein et le même nombre à temps partiel. On cherchait encore 140 enseignants à la mi-septembre, alors que les élèves étaient revenus en classe.

(Québec) Il y a toujours des postes non comblés dans les écoles et il y aura « beaucoup » d’enseignants non légalement dans les classes à la rentrée, prévient le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. La pénurie est telle qu’il en vient à espérer à tout le moins « un adulte » par classe, quitte à ce que cette personne n’ait aucune formation universitaire.

Les centres de services scolaires doivent lui transmettre bientôt le nombre de postes non comblés. Le portrait s’annonce plutôt sombre. « C’est sûr qu’il va y avoir des postes non comblés », a affirmé M. Drainville lors d’une mêlée de presse mercredi à Québec. À pareille date l’an dernier, il manquait 700 enseignants à temps plein et le même nombre à temps partiel. On cherchait encore 140 enseignants à la mi-septembre, alors que les élèves étaient revenus en classe.

« L’objectif, c’est d’avoir un adulte » pour chaque classe à la rentrée, a indiqué le ministre Drainville.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville

M’enfin, le premier objectif est d’avoir un enseignant, une enseignante légalement qualifiée. Si on n’est pas capable d’avoir une prof légalement qualifiée, à ce moment-là ça prend un ou une non légalement qualifié, idéalement avec un bac. Et puis, dans certains cas, on le sait que ça n’a pas été possible l’année passée, à ce moment-là, on souhaite avoir un ou une adulte. Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville

L’an dernier, 541 personnes n’ayant qu’une formation collégiale se sont vu confier une classe. Au moins trois professeurs avaient un diplôme d’études secondaires seulement.

Le Vérificateur général révélait plus tôt cette année que près de 30 000 enseignants, soit le quart des effectifs, étaient non légalement qualifiés en 2020-2021. Cela signifie qu’ils n’avaient pas de brevet d’enseignement.

« Oui, il va y avoir beaucoup de non légalement qualifiés cette année nécessairement » en raison de la pénurie, a reconnu Bernard Drainville. « Dans tous les cas de figure, il faut avoir un adulte dans la classe. Et c’est là-dessus qu’on travaille. »

Selon lui, le gouvernement a connu du succès avec son programme visant à inciter des enseignants retraités à revenir dans les écoles. Ce programme a été reconduit.

Or une nouvelle mesure annoncée ce printemps, visant à convaincre des enseignants admissibles à la retraite à rester en poste au moins une année de plus, n’a pas eu l’effet escompté. « Je dois vous dire très franchement que la première réponse que nous avons eue est plutôt tiède, soyons honnête, a-t-il laissé tomber. (C’est) assez modeste, mais je n’ai pas encore le chiffre définitif. »