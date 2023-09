(Ottawa) Santé Canada approuve une nouvelle version du vaccin de Moderna contre la COVID-19 qui cible le sous-variant d’Omicron XBB.1.5. Il sera disponible pour les enfants de six mois et plus ainsi que les adultes.

Santé Canada étudiait depuis plusieurs mois déjà une nouvelle formule des vaccins de Pfizer et de Moderna contre la COVID-19 qui protègent mieux contre le sous-variant d’Omicron XBB.1.5. Le ministère a également reçu une demande d’homologation de Novavax pour son vaccin qui cible le même sous-variant et qui est destiné aux personnes de 12 ans et plus.

Le gouvernement du Québec se préparait déjà à vacciner environ 10 000 Québécois par jour cet automne avec cette nouvelle version du vaccin. Une campagne de vaccination massive n’est toutefois pas envisagée pour l’instant. Le vaccin sera surtout destiné aux personnes vulnérables ou à risque de développer des complications.

Le nombre de personnes hospitalisées et atteintes de la COVID-19 a presque triplé depuis la fin du mois de juillet. Il inclut les patients qui se sont présentés à l’hôpital pour une autre raison que le virus. Les soins intensifs ne sont pas surchargés comme ils l’étaient au plus fort de la pandémie.

Les États-Unis ont approuvé lundi la mise à jour des vaccins contre la COVID-19, dans l’espoir de renforcer l’immunité collective contre les nouveaux variants du coronavirus et atténuer toute vague potentielle cet automne et cet hiver.

La décision de la Food and Drug Administration (FDA) rend disponible les nouvelles versions des vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech à la plupart des Américains, même ceux qui n’ont jamais été vaccinés contre le coronavirus. Cela fait partie d’une transition visant à traiter les mises à jour automnales de la vaccination contre la COVID-19 comme un vaccin annuel, comme c’est le cas pour la grippe.

Les vaccins devront toutefois être approuvés par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies avant d’être offerts au public. Un comité consultatif devrait publier mardi des recommandations sur les personnes qui ont le plus besoin des vaccins mis à jour.

