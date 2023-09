(Saguenay) Le nombre de patients hospitalisés et atteints de la COVID-19 a presque triplé depuis le mois d’août, passant de quelque 300 à 900 en trois semaines. Le ministre Christian Dubé se prépare à affronter une hausse des cas et pérennise 100 centres de vaccination.

« Je vois les chiffres et ce que [l’Organisation mondiale de la santé] a dit hier. Ça va augmenter », a indiqué le ministre de la Santé, en marge d’une réunion du caucus caquiste à Saguenay. L’OMS s’est inquiétée jeudi de « tendances préoccupantes » concernant la COVID-19 à l’approche de l’hiver.

« Je pense que les Québécois nous demandent d’être prêts. Et je pense que pour être prêt, peu importe ce que sera cette hausse, […] le meilleur remède [demeure] la vaccination. Nous disons aux Québécois : nous serons prêts à vacciner », a-t-il ajouté, annonçant du même souffle que le gouvernement pérennise 100 centres de vaccination à travers la province. Une intention dévoilée lors du dernier budget, en mars.

Le ministre Christian Dubé s’attend à vacciner environ 10 000 Québécois par jour cet automne lorsque le Québec recevra une nouvelle version du vaccin adaptée aux variants en circulation. Au plus fort de la pandémie, Québec vaccinait quelque 150 000 personnes par jour, a-t-il rappelé.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dubé

Une campagne de vaccination massive n’est pas envisagée pour l’instant. « Ce n’est pas à moi de déterminer ça », a nuancé le ministre, expliquant qu’il s’agit de la responsabilité du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. « Est-ce qu’on aura besoin de vacciner tout le monde ou seulement les plus vulnérables ? Ce sera une décision du Dr Boileau », a-t-il ajouté.

La campagne de vaccination d’octobre s’adressera notamment aux personnes « vulnérables » ou « à risque » de développer des complications à la suite d’une infection au virus. Mais même si le vaccin sera offert « en priorité aux personnes vulnérables », Québec assure qu’il sera disponible pour toutes les personnes qui souhaitent le recevoir, que ce soit dans un centre de vaccination ou en pharmacie.

Hausse des cas

Par ailleurs, le ministre a souligné que le nombre de personnes hospitalisées et atteintes de la COVID-19 est passé de 364 à la fin du mois de juillet à quelque 900 maintenant. Ce nombre inclut à la fois les patients qui se sont présentés à l’hôpital pour une autre raison que le virus. Point positif, le nombre de patients aux soins intensifs ne « bouge » pas tellement, a-t-il souligné.

Je ne veux pas inquiéter la population parce que ce n’est pas drôle, ce qu’on a vécu pendant trois ans. On a beau essayer de l’oublier, c’est toujours présent à notre esprit, ce qu’on a vécu. C’est pour ça qu’on a préparé cet été la pérennisation de nos centres. Ce que la population nous demande, c’est d’être prêts. Christian Dubé, ministre de la Santé

Le Québec connaît une vague de propagation de la COVID-19 depuis la fin juillet. Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas dépistés par tests PCR a augmenté de 25 %, selon les données hebdomadaires de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). La hausse touche toutes les tranches d’âge. L’accès aux tests PCR étant très limité, ces données ne représentent qu’une faible partie des infections.

Les sondages menés régulièrement auprès de milliers de Québécois révèlent que 20 000 personnes étaient infectées quotidiennement en moyenne dans la semaine du 20 au 26 août. Les eaux usées de Montréal et Québec corroborent aussi cette tendance à la hausse. La concentration de traces de COVID-19 a augmenté significativement depuis la mi-août.

Centre de vaccination à vocation élargie

Le gouvernement Legault avait réservé 272 millions dans le dernier budget Girard pour garder ouverts les centres de vaccination et de dépistage où l’on ajoutera des activités de prévention et d’autres services de première ligne pour désengorger le système hospitalier. Le trois quarts de cette enveloppe seront dépensés en salaire et le reste, en location de locaux.

« Je pourrais vous dire au moment où on se parle qu’il y a à peu près 160 centres de vaccination au Québec. Dans les prochains mois, certains d’entre eux vont être regroupés pour qu’à terme, on ait environ 100 points de services locaux où les Québécois pourront retrouver un ensemble de services au même endroit », a indiqué M. Dubé. On parle notamment d’une vingtaine de centres à Montréal et Laval.

La prise de rendez-vous se fera via la plateforme Clic Santé. Il sera possible de se faire vacciner contre la COVID-19, l’influenza et le zona. Les cliniques conservent aussi la vocation de dépistage. On ajoute cependant des services de prélèvement, comme de sang, de selles et d’urine. C’est aussi à cet endroit qu’il sera possible d’obtenir gratuitement une trousse de tests rapides pour détecter la COVID-19.

« On a environ 400 sites de prélèvement au Québec que les gens connaissent bien, dans les hôpitaux et les CLSC », a expliqué M. Dubé. Avec l’ajout des nouveaux centres, le ministre de la Santé espère désengorger les hôpitaux - surtout à l’approche de l’automne - et réduire les délais d’attente pour un prélèvement. Ce sont essentiellement les travailleurs embauchés par l’entremise de « Je contribue » qui y seront affectés.

Québec lance d’ailleurs un nouvel appel aux infirmières à la retraite pour qu’elles reviennent donner un coup de main au réseau. Selon M. Dubé, quelque 10 000 travailleurs de « Je contribue » sont toujours à l’emploi du réseau dans les cliniques de vaccination et au centre d’appel 811.

Le personnel de « Je contribue » demeure exceptionnellement à l’emploi du réseau en vertu d’une entente entre le gouvernement et les syndicats, en vigueur jusqu’au renouvellement des conventions collectives. M. Dubé n’y voit pas un enjeu une fois que les nouveaux contrats de travail seront signés en raison de « l’ouverture » des syndicats sur la question depuis le début.

Avec Pierre-André Normandin