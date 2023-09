La phényléphrine, un décongestionnant nasal que l’on retrouve dans de nombreux médicaments contre le rhume en vente libre, est inefficace, a conclu à l’unanimité mardi un groupe consultatif de l’Agence américaine des médicaments (FDA).

« Les études modernes, lorsqu’elles sont bien menées, ne montrent aucune amélioration de la congestion avec la phényléphrine », a déclaré le Dr Mark Dykewicz, spécialiste des allergies à la faculté de médecine de l’Université de St. Louis, au Missouri.

Il existe deux groupes de décongestionnants en vente libre : les décongestionnants topiques, que l’on vaporise directement dans le nez, et les décongestionnants oraux, qui contiennent régulièrement de la phényléphrine. C’est ce dernier produit qui a été analysé par le groupe d’experts américain.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE La pharmacienne, professeure à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et ancienne députée Diane Lamarre

La phényléphrine est un vasoconstricteur [qui rétrécit les vaisseaux sanguins] efficace en administration directe dans le nez ou dans les yeux, mais quand on la prend par la bouche, elle est métabolisée par le système digestif et elle perd de son efficacité. Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal

Ce sont des chercheurs de l’Université de Floride qui avaient demandé à la FDA de retirer la plupart des produits à base de phényléphrine, sur la base d’études récentes montrant qu’ils n’étaient pas plus efficaces que les pilules placebo chez les patients souffrant de rhume et de congestion allergique. Ces mêmes chercheurs ont également contesté l’efficacité du médicament en 2007, mais la FDA a autorisé le maintien des produits sur le marché dans l’attente de recherches supplémentaires.

Une décision à venir

L’agence américaine doit maintenant décider si les produits contenant de la phényléphrine doivent être retirés des rayons des magasins aux États-Unis. « Comme la conclusion de la FDA est que le produit n’est pas efficace, il n’y a pas la même urgence pour un retrait que si on avait identifié un effet indésirable grave », précise Diane Lamarre.

Bien qu’elle n’apporte pas le soulagement recherché sur le plan de la congestion nasale, la phényléphrine orale est toujours associée à d’autres ingrédients qui peuvent apporter un certain soulagement des autres symptômes du rhume ou de la grippe, comme la fièvre et la toux, note Mme Lamarre.

Il est probable que Santé Canada emboîte le pas à la FDA, estime le président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Jean-François Desgagné. « On vit sur un même continent, et même si Santé Canada est complètement autonome et indépendant, on peut s’attendre à ce qu’une décision soit prise dans le même sens ici », dit-il. Il ne s’inquiète toutefois pas pour la population. « Il existe beaucoup d’autres solutions. »

Différentes options

En cas de congestion nasale due au rhume ou à la grippe, la pharmacienne Marie-Pascale Beaulieu, directrice des services pharmaceutiques à l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), recommande plutôt d’aller vers une solution d’eau saline. « C’est ce qu’il y a de plus sécuritaire, de plus efficace, et c’est ce qui aura le moins d’effets secondaires. C’est sûr que des fois, ça peut être moins agréable sur le coup, mais c’est ce qui va soulager le plus rapidement. »

Le pharmacien et professeur à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal Daniel Thirion recommande aussi la solution saline pour pouvoir liquéfier les sécrétions. « Mais si on a une congestion liquide à profusion, les décongestionnants topiques, pendant une courte période, sont très efficaces », dit-il.

La pharmacienne Diane Lamarre précise que si la congestion nasale est plutôt associée aux allergies, le premier choix est de recourir à un corticostéroïde nasal et, si cela est insuffisant, aux antihistaminiques.

Avec la saison des virus respiratoires qui approche, les professionnels sont unanimes : en cas de besoin, ne pas hésiter à demander conseil à son pharmacien.

Avec l’Associated Press