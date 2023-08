(Québec) De nouveaux variants en circulation, un vaccin revu et amélioré, et une population vulnérable particulièrement ciblée : la campagne automnale de vaccination contre la COVID-19 battra son plein en octobre au Québec, a annoncé mercredi la Santé publique.

La date exacte du lancement de la campagne dépend du moment où Santé Canada approuvera une nouvelle version des vaccins mieux adaptés aux variants, et du moment où les compagnies pharmaceutiques pourront livrer les doses commandées. « On est confiant qu’en début octobre, on devrait avoir tout en main pour que le Québec, comme les autres provinces, puisse procéder à la vaccination contre la COVID, et aussi contre l’influenza en même temps », explique en entrevue le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

En juillet, Santé Canada a reçu des demandes d’autorisation de Pfizer-BioNTech et de Moderna pour leurs formules de nouveaux vaccins modifiés contre la COVID-19. Aux États-Unis, l’approbation de ces mêmes vaccins est attendue d’ici la fin du mois, avant de pouvoir en commencer la distribution à la fin du mois de septembre.

Ce nouveau vaccin remplacera les vaccins dits « bivalents », offerts au Québec depuis l’automne 2022, qui s’attaquent à la fois à la souche Omicron et à la souche originale du virus.

La nouvelle version vise une cible précise, le sous-variant d’Omicron XBB.1.5 (aussi appelé « variant Kraken »), qui a fait son apparition au début de 2023. Les principaux variants qui circulent depuis l’émergence de Kraken sont des descendants de cette lignée, incluant le variant Eris (EG.5), de plus en plus présent au Québec en cette fin d’été. Moderna a d’ailleurs annoncé, le 17 août, que son nouveau vaccin peut protéger efficacement contre les deux sous-variants présentement dominants aux États-Unis, EG.5 et FL.1.5.1 (Fornax).

La montée d’Eris à l’œil

Au Québec, selon les plus récentes données de l’INSPQ, les infections au sous-variant Eris pour la semaine du 31 juillet comptaient pour près du tiers des cas. Un mois plus tôt, à la fin du mois de juin, seuls 5 % des infections au virus de la COVID-19 étaient causées par le sous-variant Eris.

La campagne d’octobre risque-t-elle d’arriver un peu tard dans la course contre Eris ? Pour la majorité de la population, une protection supplémentaire contre XBB.1.5 n’est pas un enjeu crucial, dit le Dr Boileau. « La grande, grande majorité de la population du Québec a été déjà vaccinée, et bénéficie même d’une immunité hybride puisque les gens ont eu la COVID au moins une fois », dit le Dr Boileau. « On a donc une population assez bien protégée. »

« Là où nous sommes plus préoccupés, c’est pour les personnes plus âgées, celles qui ont des maladies chroniques ou qui sont immunosupprimées », dit le médecin.

La protection offerte par les vaccins déjà disponibles s’atténue après six mois. Devant la remontée des cas et un nouveau vaccin qui ne sera disponible qu’en octobre, les personnes vulnérables devraient-elles retourner dès maintenant se faire vacciner avec le « vieux » vaccin bivalent ? Non, dit le Dr Boileau. « Nous en avons parlé avec nos experts du Comité d’immunisation du Québec. Nous estimons qu’il est préférable de recommander aux Québécois d’attendre le nouveau vaccin plutôt que d’utiliser celui qui est actuellement disponible. »

D’ici là, les experts recommandent aux personnes vulnérables, particulièrement celles qui n’ont jamais attrapé la COVID-19, d’être plus prudentes face à la remontée récente des cas. Le port du masque est « tout à fait correct » pour les personnes à risque, mais il est tout aussi important pour les personnes qui sont infectées par le virus pour briser la chaîne de transmission, rappelle le Dr Boileau.

Par ailleurs, il n’y a pas d’indications selon lesquelles une infection au sous-variant Eris engendre des symptômes plus sévères que les autres variants en circulation, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au début août.

Les autorités surveillent également l’émergence dans certains pays d’un autre sous-variant, BA.2.86, dont la présence n’a pas encore été signalée au Canada. Le 18 août, l’OMS a annoncé avoir placé le nouveau variant dans la catégorie des variants sous surveillance en raison du très grand nombre (supérieur à 30) de mutations du gène Spike [de spicule] qu’il porte.

Priorité aux personnes vulnérables

La campagne de vaccination d’octobre s’adressera particulièrement aux personnes considérées comme « vulnérables » ou « à risque » de développer des complications à la suite d’une infection au virus de la COVID-19.

Mais même s’il sera offert « en priorité aux personnes vulnérables », Québec assure qu’il sera disponible pour toutes les personnes qui souhaitent le recevoir, que ce soit en centre de vaccination ou en pharmacie. « On le recommande pour les groupes à risque, on va l’offrir à toute la population pour les gens qui préfèrent être mieux protégés, dit le Dr Boileau. Mais, non, on ne courra pas après tout le monde pour leur dire que c’est très, très important pour eux de le recevoir. »

Si les pharmacies ont cessé de distribuer gratuitement des boîtes de tests rapides de dépistage à la population en général, des autotests demeurent accessibles dans les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l’enfance. Des boîtes sont toujours distribuées gratuitement dans les centres de vaccination et cliniques de dépistage.