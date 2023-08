PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Monique Dupont et Roger Martel ont attrapé la COVID-19 « vers le milieu » de la pandémie, mais ne connaissent personne qui l’a eue récemment. « On laisse ça un peu derrière, ça nous préoccupe beaucoup moins maintenant. J’y pense rarement », lance Monique avec le sourire. « On est actifs quand même. On fait beaucoup de vélo, nous. Je dirais que oui, on est revenus comme avant », ajoute Roger.