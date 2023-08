Le Comité consultatif national de l’immunisation invite les Canadiens à recevoir une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 à l’automne si au moins six mois se sont écoulés depuis leur dernière dose ou leur dernière infection par le virus.

Après plusieurs mois d’accalmie, le Québec enregistre une hausse des cas de COVID-19. Alors qu’un nouveau variant plus transmissible gagne du terrain dans la province, la vaccination demeure la principale arme pour contrer la propagation du virus.

Je suis déjà vacciné. Dois-je obtenir une dose supplémentaire ?

Le Comité consultatif national de l’immunisation invite les Canadiens déjà vaccinés à recevoir une nouvelle dose de vaccin à l’automne si au moins six mois se sont écoulés depuis leur dernière dose ou leur dernière infection par le virus. Les gens pourront ainsi recevoir la nouvelle formulation du vaccin, mieux adaptée aux variants actuellement en circulation.

Une étude de l’Université Laval dirigée par le professeur Jérôme Estaquier a révélé mardi que la qualité des anticorps diminue après six mois, peu importe s’ils ont été produits à la suite d’une infection ou d’un vaccin. « C’est le défaut des vaccins à ARN actuels contre la COVID-19. La réponse immunitaire qu’ils génèrent est de courte durée », a déclaré M. Estaquier par voie de communiqué.

Je n’ai jamais été vacciné. Est-il trop tard pour le faire ?

Les Québécois peuvent toujours se faire vacciner gratuitement contre la COVID-19 en prenant rendez-vous sur la plateforme Clic Santé ou en se rendant dans un des lieux de vaccination sans rendez-vous à travers la province. Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande actuellement à toute personne âgée de 5 ans ou plus qui n’a pas encore été vaccinée de recevoir deux doses d’un vaccin à ARN.

D’ailleurs, encore aujourd’hui, le Québec administre en moyenne 350 doses de vaccin par jour.

Le vaccin demeure-t-il efficace contre le nouveau variant Eris ?

Des recherches menées auprès d’individus ayant déjà été infectés par la COVID-19 révèlent que la capacité des anticorps à prévenir l’infection est légèrement réduite avec le nouveau variant Eris, explique la Dre Judith Fafard, directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec.

Or, il n’y a actuellement aucune étude sur l’efficacité des anticorps à la suite de la vaccination. Le vaccin demeure recommandé par la Santé publique, afin de réduire les complications, les hospitalisations et les décès liés au virus.

Puis-je encore me faire tester pour la COVID-19 ?

Les tests dans les centres de dépistage ne sont offerts actuellement qu’aux travailleurs de la santé, aux personnes qui peuvent bénéficier d’un traitement contre la COVID-19 comme Paxlovid ainsi qu’aux personnes qui doivent présenter un résultat négatif avant une opération, une hospitalisation ou un traitement médical.

Des tests gratuits sont toutefois offerts à l’ensemble de la population dans les centres de vaccination. Les tests rapides gratuits en pharmacie sont réservés aux jeunes de 14 à 17 ans, aux étudiants à temps plein âgés de 18 à 25 ans, aux personnes envisageant un traitement contre la COVID-19, aux prestataires d’une aide financière de dernier recours et aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant un faible revenu.