(Québec) Toutes les mesures et directives liées à la pandémie de COVID-19 au Québec qui étaient toujours en vigueur sont levées à compter de ce mercredi.

La Presse Canadienne

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) explique sa décision par l’amélioration du contexte épidémiologique et le retour à la normale qui s’est amorcé au cours des derniers mois. L’immunité a été acquise par l’infection chez une majorité de la population et des traitements sont maintenant disponibles.

Ainsi, le port du masque, dont l’obligation générale en milieux de soins a été levée en avril dernier, n’est plus obligatoire à compter de mercredi dans certaines circonstances bien précises, par exemple en cas de contact étroit avec quelqu’un ayant la COVID-19. Dorénavant, les établissements pourront déterminer les situations qui le requièrent, en s’appuyant sur les recommandations de l’Institut national de santé publique (INSPQ).

Par ailleurs, dans l’ensemble des milieux de soins, incluant les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), la durée de l’isolement pour les usagers avec contact étroit est réduite à cinq jours.

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19 pour la semaine du 9 au 15 juillet au Québec, font état de 626 nouveaux cas et d’un nouveau décès. Depuis le début de la pandémie, en 2020, la COVID-19 a enlevé la vie à 18 011 personnes au Québec.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux estime que la levée de l’ensemble des directives est cohérente avec la publication de plusieurs avis de l’INSPQ qui contiennent des recommandations mises à jour.

Cependant, les autorités sanitaires affirment que la levée complète des directives ne signifie pas que le virus ne circule plus. D’ailleurs, la campagne de vaccination automnale contre la COVID-19 et la grippe saisonnière est en préparation. À ce sujet, le ministère est en attente des recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec.