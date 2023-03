Depuis le début de la pandémie, plusieurs études ont montré que les statines, des médicaments anticholestérol, protègent contre la COVID-19 grave. Des chercheurs montréalais viennent de comprendre pourquoi.

« La plus grande étude sur les statines et la COVID-19 a montré un effet protecteur de 50 % », explique Nabil Seidah, biologiste à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) et auteur principal de la nouvelle étude publiée en février dans la revue Viruses. « C’est énorme, et ça restait mystérieux. Notre étude vient d’expliquer l’effet des statines. »

Plus d’un demi-million de Québécois prennent des statines pour abaisser leur taux de cholestérol, selon Statistique Canada.

Protéine PCSK9

Le biologiste de l’IRCM a élucidé le mystère grâce à ses décennies de travail sur la protéine PCSK9, qui joue un rôle important dans le niveau de cholestérol. M. Seidah a découvert la PCSK9 en 2003.

« Les statines augmentent le taux de PCSK9 en même temps qu’elles diminuent le taux de cholestérol, dit M. Seidah. Nous venons de démontrer que la PCSK9 dégrade le récepteur par lequel le SRAS-CoV-2 [le coronavirus responsable de la COVID-19] rentre dans les cellules humaines. »

Pour compliquer le tout, une étude américaine qui vient juste d’être publiée dans le Journal du Collège américain de cardiologie a démontré que des anticorps s’attaquant à la protéine PCSK9 aident les patients hospitalisés avec la COVID-19 à guérir. « C’était vraiment troublant, parce que ça allait à l’encontre de nos résultats, dit M. Seidah. C’était une petite étude, sur seulement 60 patients hospitalisés, mais les résultats étaient quand même solides. »

Le travail de limier des chercheurs de l’IRCM est venu à bout de ce second mystère. « La PCSK9 prévient l’infection, mais une fois que le patient est malade, elle a un effet néfaste sur l’évolution de la COVID-19, dit M. Seidah. C’est parce que la PCSK9 a un effet inflammatoire. Et le principal problème de la COVID grave, c’est l’inflammation. »

Hypercholestérolémie

Le labeur de M. Seidah sur la PCSK9 a permis il y a une demi-douzaine d’années de traiter des patients qui souffraient d’« hypercholestérolémie familiale » avec des niveaux très élevés de cholestérol. Les statines ne viennent pas à bout de l’hypercholestérolémie familiale.

Ce traitement de l’hypercholestérolémie familiale implique des médicaments – des anticorps – qui s’attaquent à la PCSK9, parce que cette molécule augmente dans certains cas le taux de cholestérol. Quelques dizaines de milliers de Québécois, y compris des patients intolérants aux statines, prennent ces médicaments « inhibiteurs de PCSK9 ».

La question urgente est donc de déterminer si les patients qui prennent les inhibiteurs de PCSK9 sont plus à risque d’être infectés par la COVID-19. « Ça va être difficile à déterminer, mais ça serait vraiment intéressant de le savoir », dit le Dr Seidah.