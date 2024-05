Le bruit des marmites de ma mère

Quand vous entrez dans le bas de duplex qu’on habite, à Notre-Dame-de-Grâce, vous avez devant vous un long corridor avec vue sur le fond de la maison. Si vous tournez tout de suite à droite, c’est le salon, quelques pas plus loin, à gauche, la salle de bain, en face d’elle, la chambre de mes parents. Puis, en avançant toujours, la salle à manger, la cuisine et, enfin, les deux chambres du bout, celle de ma sœur, la plus grande, et la mienne, la plus petite, qui donne sur le balcon.