De gauche à droite : Denis Andlauer, vice-président, Exploitation, CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, et Philippe Batani, premier vice-président, Affaires publiques, Communications et Stratégie

Bravo, mais pourquoi avez-vous fait ça ? C’est la question qu’on a envie de poser au gouvernement Legault en lisant le rapport de CDPQ Infra. Car il est à la fois précieux pour la population et dévastateur pour lui.

C’est comme le Schtroumpf farceur qui offre des cadeaux explosant au visage. Sauf que dans ce cas-ci, le gouvernement se donne le cadeau à lui-même.

Le rapport démontre qu’aucun scénario de lien routier entre Québec et sa Rive-Sud ne réduit significativement la congestion. Et il propose un plan ambitieux de transport collectif pour la région, réalisable en trois phases, avec pour colonne vertébrale un réseau de tramway.

Le contraste est frappant entre la rigueur de CDPQ Infra et l’improvisation gouvernementale. Le rapport réfute chaque argument invoqué par Québec pour un troisième lien routier et pour son tracé ratatiné de tramway.

Soit que le gouvernement caquiste était lucide et anticipait que CDPQ Infra arriverait à cette conclusion. Il cherchait une sortie de secours.

Soit qu’il est sincèrement surpris par la conclusion. Ce qui implique qu’il a vendu un projet avec une utilité marginale pour la mobilité, à un prix pharaonique et au mépris des impacts pour l’environnement, en banalisant les défis techniques immenses.

CDPQ Infra a été diplomate. Elle laisse une option à Québec pour justifier la construction d’un troisième lien routier avec la Rive-Sud. C’est l’argument sécuritaire. Si le pont Pierre-Laporte devait fermer temporairement, les automobilistes s’entasseraient sur un seul pont, celui de Québec. Et les camions devraient faire un long détour par Trois-Rivières, car le pont de Québec leur est interdit.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, s’est jetée sur cette bouée. Or, l’année dernière, elle promouvait la construction d’un tunnel qui, à cause de la profondeur du fleuve, aurait eu une pente abrupte qui aurait sérieusement limité, et peut-être même interdit, le transport de marchandises et de produits dangereux…

Avec ce dossier, elle gaspille sa crédibilité, une ressource non renouvelable.

Au lieu de se fier au ressenti des automobilistes, CDPQ Infra a regardé les données et fait des projections pour le moyen et le long terme.

Seulement 8 % du trafic dans la région se fait entre la Rive-Sud et Québec. Le débit y est « relativement faible ». Parmi les six tronçons possibles pour un pont ou un tunnel, le potentiel de décongestion est « faible ». Il s’agirait surtout d’un déplacement. On redirigerait plus d’autos sur les autoroutes 40 et 440 qui sont déjà en surcapacité.

Pour justifier l’abandon du troisième lien l’année dernière, Québec prétendait que le télétravail avait réduit la congestion. Les experts démontrent au contraire que le télétravail n’a pas d’effet significatif la plupart des jours. Bref, cela ressemblait à un prétexte pour sauver la face.

Pour la CAQ, l’obstacle principal était la facture. Mais CDPQ Infra montre que le principal problème est celui de la pertinence.

Après avoir été fermement pour le projet, puis contre à partir d’avril 2023, les caquistes s’y sont montrés à nouveau favorables en octobre 2023, au lendemain de leur défaite cuisante à l’élection partielle de Jean-Talon. Ils ont ensuite organisé une consultation non scientifique, qui paraît ridicule en comparaison avec la rigueur de CDPQ Infra.

Restons positifs : ce rapport était une bonne idée, et un très beau projet de transport collectif y est esquissé.

Après avoir été critique du tramway promis par l’ancien maire de Québec Régis Labeaume, le gouvernement caquiste lui avait demandé d’en proposer une version moins coûteuse.

CDPQ Infra fait le contraire. Son projet de réseau est plus long (28 kilomètres au lieu de 19). Il est plus cohérent aussi. Il reprend les aspects proposés par le maire et son successeur Bruno Marchand afin de relier les différents secteurs en développement (La Chaudière, Charlesbourg, D’Estimauville) et de les densifier.

Ce réseau sera complété par des services rapides par bus qui profiteraient de voies réservées afin d’être attractifs.

Pour le maire Bruno Marchand, c’est une bénédiction. Il s’enlisait avec son projet de tramway, de moins en moins populaire, qu’il gérait sans en avoir l’expertise et pour lequel il n’avait pas trouvé de soumissionnaire.

Pour le gouvernement caquiste, ce pourrait aussi être une occasion. En fonçant avec le projet, il fera oublier les atermoiements qui l’ont précédé. Et il pourra aussi profiter d’un financement fédéral – après l’élection probable de Pierre Poilievre, ce pourrait être plus compliqué.

Reste alors à négocier avec CDPQ Infra. Cette division de la Caisse de dépôt et placement est heureuse. Elle complète le REM. Si elle ne gagne pas le contrat pour le train à grande fréquence Québec-Windsor, elle n’aura plus de projet.

Il faudra s’assurer que son impératif de rendement ne se fait pas au détriment des contribuables et des usagers et qu’elle se soumettra à des consultations avec la population locale. Une entente devra en outre être conclue avec un opérateur – après avoir construit le projet, CDPQ Infra confierait la gestion aux sociétés locales de transport. Enfin, il paraît acquis que le mode bulldozer de la première phase du REM ne se reproduira pas.

Tout ça pour ça, se dit-on en lisant le rapport… Si le gouvernement caquiste en suit les recommandations, on se souviendra plus de cet heureux chapitre final que de tous ceux qui l’ont précédé. Mais pour l’instant, à Québec, on regarde ce paquet explosif en se demandant quoi en faire. Et en étant très tenté de bâtir un pont à l’Est, même s’il imposerait un détour qui aggraverait la congestion de l’autre côté du fleuve, selon CDPQ Infra.

On verra bientôt à quel point la CAQ est prête à dilapider ce qu’il reste de confiance en elle dans l’ensemble du Québec pour sauver quelques sièges sur la Rive-Sud.

Consultez le rapport de CDPQ Infra