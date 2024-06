Les rémoras sont des poissons suceurs qui vivent en périphérie du requin, pour ne pas dire sur le requin. Ils le suivent, se collent dessus et vivent des bactéries et parasites qui s’accumulent sur le squale. La nature est une belle et grande chose.

Vous me voyez venir ?

Non, vous ne me voyez pas venir, car je cache bien mon jeu : vous ne pouvez pas deviner que mon premier paragraphe est une métaphore du Grand Prix, du Canada ou d’ailleurs.

C’est pourtant évident : le requin, c’est la course. L’évènement sportif. Les paddocks, les tribunes pleines, la retransmission mondiale de la course, tout ça, tout le vroum-vroum.

Les rémoras, c’est tout le flafla autour de la course. Je parle des partys, du champagne, des rues fermées pour des activités sur le thème de la F1.

Je ne suis fan ni du Grand Prix ni de tout l’écosystème de rémoras qui s’accrochent au requin-vroum-vroum. Je ne l’ai jamais été.

Quand j’étais jeune reporter au Journal de Montréal, j’aimais mieux aller couvrir des funérailles de motards où les journalistes étaient reçus comme des bouchers (la pognez-vous, cette référence subtile à Mom ?) dans un congrès de végétaliens que d’aller faire un vox-pop dans la rue Crescent le vendredi avant la course…

Mais je ne crache pas dans la soupe. Je ne déteste pas ça. C’est comme le rugby, je comprends l’engouement, mais ce n’est juste pas mon truc, si vous m’offrez des billets pour l’évènement, je vais les vendre au plus offrant. Tant mieux pour ceux et celles qui aiment ça, et tous ceux qui se définissent comme des celleux. C’est parfait, tripez comme vous voudrez, sortez vos plus beaux atours pour aller danser avec mille autres personnes dans des partys exclusifs, applaudissez les exploits de Max et de Lewis, tout cela est juste et bon, moi, j’ai du bouillon à faire…

J’insiste : je ne déteste pas ça, pas au point d’en faire une chronique. Je n’ai pour ainsi dire pas d’opinion sur la F1. D’ailleurs, ce n’est pas une chronique sur la F1…

C’est une chronique sur une saloperie. Je parle de la prostitution juvénile.

Là-dessus, j’ai deux opinions à soumettre au marché des idées.

Première opinion : les gros dégueulasses qui se paient des prostituées mineures à l’occasion des festivités entourant le Grand Prix, en sachant qu’elles sont mineures, ou en faisant semblant de ne pas le savoir, ce sont, justement, des gros dégueulasses.

Gros dégueulasses, bis : les proxénètes qui entraînent des adolescentes dans les sables mouvants de la prostitution. Ceux-là méritent aussi une place spéciale en enfer.

Ma deuxième opinion, c’est que je ne comprends pas les reproches qui sont faits en pareille matière à l’organisation de la course de F1 à Montréal. J’ai par exemple lu un papier1 de Maria Mourani où elle implique ce qu’elle appelle vaguement « les acteurs de l’écosystème du Grand Prix », en dénonçant l’omniprésence de la prostitution juvénile autour de l’évènement et en posant la question : ces « acteurs » sont-ils au courant ?

Je ne pourrais pas débattre avec Mme Mourani des tenants et aboutissants de l’écosystème de la prostitution juvénile ; criminologue, elle s’est taillé une expertise en la matière.

Cependant, l’expression « les acteurs de l’écosystème du Grand Prix », ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. C’est n’importe qui. De qui parle-t-on ? Ce n’est pas clair. Il est question de la sécurité du site du GP, d’employés d’hôtels. Des restaurateurs qui mettent des décorations faites de drapeaux à damier ?

Des organisateurs du Grand Prix ?

Je vais laisser Mme Mourani préciser sa pensée, mais la chroniqueuse semble dire de façon indirecte qu’elle inclut les promoteurs du Grand Prix… sans le faire directement.

En tout cas, elle n’est pas la seule à penser que les organisateurs pourraient en faire plus pour combattre la prostitution juvénile. Geneviève Albert, qui a réalisé le film Noémie dit oui sur une adolescente enrôlée dans la prostitution le temps d’un week-end de Grand Prix, a participé l’an dernier à un coup d’éclat pour dénoncer l’organisation, coin Crescent et Sainte-Catherine.

Je cite Mme Albert2 : « Comme le Grand Prix ne fait rien pour sensibiliser sa clientèle à la prostitution, bien moi, j’ai décidé qu’on allait s’inviter puis qu’on allait venir dans cette artère qui est au cœur des festivités. »

Deux réflexions, là-dessus…

Un, je pense que les campagnes de sensibilisation peuvent, justement, sensibiliser le public sur certains enjeux…

Mais j’ai des doutes sur l’efficacité de campagnes semblables, vu la nature du public cible : un gros dégueulasse qui achète une mineure va-t-il vraiment avoir une épiphanie en voyant une campagne publicitaire lui rappelant que violer une ado de 15 ans, c’est mal ?

Deux, je suis un grand fan des actions policières de type « pot de miel » qui piègent ces clients qui sollicitent activement des adolescentes ou qui ne raccrochent pas quand des agents doubles leur en offrent. Voir cette opération de la police de Laval3.

Je suis peut-être naïf, mais le bâton m’apparaît plus efficace que la carotte pour refroidir les ardeurs, en pareille matière. Judiciarisation et médiatisation des gros dégueulasses : c’est aussi un excellent message de « sensiblisation », me semble.

