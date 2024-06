C’est un scandale, un vrai. Non, je ne parle pas de la fermeture des quatre terrasses de la rue Peel un vendredi soir de Grand Prix.

Là-dessus, tout a été dit. On a poussé les hauts cris. On s’est indigné autant comme autant. Dans le dernier épisode du feuilleton, on en était rendu à réclamer la tête du chef des pompiers de la Ville de Montréal…

Pendant ce temps, aux portes de la métropole, des camions déversent des tonnes de cochonneries toxiques dans la nature. Du matin au soir, ces mastodontes vomissent des sols contaminés aux abords de la rivière des Outaouais. Au vu et au su de tous.

Et personne ne dit rien, personne ne fait rien, ou presque.

« C’est un désastre environnemental qui se déploie sous nos yeux », s’est indignée une source du ministère de l’Environnement du Québec au média anglophone The Rover1. Au début du mois, le journaliste Christopher Curtis a documenté le va-et-vient des camions, partis d’un chantier de construction de Laval pour déverser leur contenu à Kanesatake. Il les a suivis, les a filmés.

Puis mes collègues Ulysse Bergeron et François Roy ont été témoins du même ballet incessant2. Cette fois, les camions partaient d’un chantier de Beaconsfield. À l’aide d’un drone, les journalistes ont capté des images montrant un dix-roues qui décharge le contenu de sa benne à quelques mètres à peine de la rivière des Outaouais. Non loin, un bulldozer nivelle le remblai, faisant peu à peu disparaître la plage.

Chaque jour, des dizaines de chargements sont déversés en toute illégalité en territoire mohawk. Les cow-boys qui font ça n’ont pas le feu vert du Conseil de bande, pas de permis, pas d’étude environnementale. Rien.

Chaque jour, ces cow-boys empoisonnent la terre, sans faire preuve de la moindre conscience écologique, comme si nous n’avions rien appris, comme si nous étions encore dans les années 1950. Tout ça pour faire une piastre. C’est scandaleux.

Et ce qui est encore plus scandaleux, c’est qu’ils polluent au nez et à la barbe des autorités. Ils font ça dans notre face, jour après jour. Sans la moindre gêne. Parce qu’ils savent que personne ne va faire quoi que ce soit pour les en empêcher.

« Si vous croyez, ou si on vous a avisé, qu’il s’agit d’une région de non-droit, vous vous trompez », a prévenu le Conseil de bande de Kanesatake dans une mise en demeure adressée au président de l’entreprise d’excavation Nexus, le 14 mai, dans l’espoir de mettre un terme au va-et-vient quotidien.

Sauf que c’en est une, malheureusement. Kanesatake, dans les faits, est une zone de non-droit. Un territoire où la communauté est paralysée par la peur. Une région sans corps de police, où règne l’omerta et où les bandits sont rois.

Et les cow-boys pollueurs le savent trop bien.

Nexus a mis des semaines à répondre à la mise en demeure du Conseil de bande, comme si c’était le cadet de ses soucis. En fait, elle n’a daigné répondre que lorsque mes collègues ont commencé à poser quelques questions embarrassantes. Remarquez, ça n’a pas empêché ses camions de continuer de traiter Kanesatake comme un dépotoir…

Et pourquoi ne le traiteraient-ils pas de la sorte ? Après tout, d’autres cow-boys ne se gênent pas – et personne ne les arrête, eux non plus. Les inspecteurs du ministère de l’Environnement n’osent pas récolter d’échantillons sur le site, de peur de se faire tabasser. Non sans raison : le mois dernier, deux chefs du Conseil qui accompagnaient des inspecteurs ont été battus avant d’être chassés manu militari.

C’est exactement ça, une région de non-droit.

Il y a un an, j’ai relayé le cri du cœur d’une Mohawk3. « Pink » m’avait parlé au nom d’un groupe de résidants de Kanesatake qui réclamaient de toute urgence l’aide des autorités pour rétablir la sécurité dans leur communauté. Elle avait requis l’anonymat, craignant de voir sa famille menacée ou sa maison incendiée…

Un an plus tard, ces menaces pèsent toujours. L’aide urgente réclamée par les résidants n’est jamais venue. « Il ne s’est rien passé, depuis un an, à part du chaos. Toujours plus de chaos. Toujours plus d’assurance chez les Mohawks qui travaillent pour détruire ce qui nous a été donné par nos ancêtres », se désole Pink.

Le chaos dont elle parle ne se limite pas qu’aux immondices que l’on balance à cœur de jour en terre mohawk. « Les déchets toxiques, dit-elle, sont un symptôme d’un plus gros problème qui se passe dans la communauté. »

Le trafic d’armes et de drogue se poursuit dans l’impunité la plus totale. La semaine dernière, Pink et son groupe ont lancé une autre bouteille à la mer, sous forme de lettre anonyme. « Quiconque soulève des questions difficiles s’expose à des représailles de la part de ceux qui sont associés au crime organisé », ont-ils écrit.

« Les gens ont peur de dénoncer ou sont complices », soutient Pink. Elle réclame une enquête indépendante internationale sur ce qui pourrit depuis trop longtemps à Kanesatake – et sur la façon dont les autorités québécoises et canadiennes l’ont laissé pourrir, sciemment ou non.

« Toutes les entreprises qui viennent [déverser des sols contaminés] ici devraient être sous enquête. Les frères [Robert et Gary Gabriel, propriétaires d’un dépotoir illégal d’où s’écoulent des eaux sulfureuses toxiques] devraient être sous enquête. Un groupe indépendant doit se pencher sur les acteurs qui ont créé ce chaos dans notre communauté. »

Depuis trop longtemps, les autorités ferment les yeux sur les activités des frères Gabriel, deux hommes qui fraient depuis longtemps avec le crime organisé, dénonce Pink. Elle soupçonne que « leurs partenaires non autochtones exploitent le fait que le gouvernement ne veut pas d’une autre crise ».

Personne ne veut d’une autre crise d’Oka, c’est entendu. « Mais s’il y a une autre crise, ce ne sera pas pour les mêmes raisons, souligne Pink. Ce ne sera pas pour protéger la terre. Ce sera à cause de la corruption qu’on a alimentée, aux dépens de la sécurité et du bien-être des membres de la communauté. Il y a des aînés qui ont peur. Ils devraient avoir droit à la paix et à la sécurité à leur vieil âge, mais ce n’est pas le cas. C’est fou. Ça ne reflète pas les valeurs de notre peuple. C’est du colonialisme à son meilleur, cette façon de traiter la terre comme une marchandise, cette façon de traiter les gens, sans respect, comme s’ils ne valaient rien. »

1. Lisez l'article du Rover (en anglais)

2. Lisez « Des déversements de sols causent de vives tensions à Kanesatake »

3. Lisez « Le cri du cœur d’une Mohawk »