On les désignait autrefois comme « voleurs de jobs ». Les voilà officiellement promus au rang de « voleurs de logements ».

Selon François Legault, « 100 % » du problème de logements au Québec s’explique par la hausse de l’immigration temporaire1. Une déclaration 100 % irresponsable qui fait l’économie d’une véritable réflexion sur les causes de la crise du logement et les mauvaises politiques publiques qui y ont contribué.

Devant la crise du logement, le gouvernement Legault avait d’abord adopté la stratégie du déni. Une crise ? Quelle crise ? Où ça ? semblait dire le premier ministre en 2021, talonné par la députée solidaire Manon Massé à ce sujet.

Après le déni vint la diversion. C’est vrai, il y a une crise, a-t-on fini par reconnaître. Un pas dans la bonne direction. Jusqu’à ce qu’on choisisse de désigner un coupable plutôt que de trouver des solutions. On a trouvé le bouc émissaire idéal : l’immigrant temporaire, qu’il soit étudiant, travailleur étranger ou demandeur d’asile.

Hier encore, en pleine pandémie, on l’appelait « ange gardien » et on le remerciait pour son travail essentiel. Aujourd’hui, on le démonise et on le rend responsable de tous nos maux de société.

Au gré des crises qui secouent notre société, ceux qui ont pris soin des aînés dans nos hôpitaux et nos CHSLD sont tristement passés dans le discours public du statut de héros à zéro, soulignent Me Laurence Trempe et Me Gabrielle Thiboutot dans une lettre publiée mercredi dans Dialogue, dans laquelle elles rappellent avec justesse que les mots ont un poids et viennent avec une responsabilité collective.

C’est très commode de jeter le blâme sur des « coupables » muets venus de loin. Car qu’importe les énormités que l’on dira à leur sujet, ils ne sont pas en état de répliquer. Ils ne sont pas citoyens. Ils n’ont pas le droit de vote. Ils ont un statut précaire. Ils travaillent en silence, occupant très souvent des emplois essentiels que personne d’autre ne veut faire. Ils n’ont pas droit de cité même s’ils contribuent à la société et paient des impôts. Ils sont souvent en mode survie.

Ce qui est très commode aussi lorsqu’on désigne de tels boucs émissaires, c’est que cela dispense le gouvernement de prendre ses responsabilités : se concentrer sur des solutions porteuses pour régler la crise du logement et remettre en question ses propres politiques.

Si c’est 100 % la faute des immigrants temporaires, dont les demandeurs d’asile à qui Ottawa aurait ouvert trop grand la porte, c’est donc 0 % la responsabilité de Québec. Affaire classée ! Inutile, dans un tel contexte, de mettre les bouchées doubles en matière d’offre de logements sociaux, de chercher à mieux planifier l’immigration temporaire, de voir s’il ne serait pas opportun d’interdire les locations de type Airbnb qui retirent des milliers de logements du parc locatif le temps que la crise du logement se résorbe, de veiller à ce que le logement soit d’abord et avant tout conçu par l’État comme un droit et non comme une simple marchandise.

Ce serait évidemment un leurre de prétendre qu’il n’y a aucun lien à faire entre l’immigration et la crise du logement. Les immigrants temporaires, comme toute personne, ont besoin d’un toit. Si leur nombre augmente, bien sûr que ça crée une pression additionnelle en temps de crise, surtout si les gouvernements successifs, tant à Ottawa qu’à Québec, n’ont pas investi suffisamment dans le logement social.

La stratégie de diversion du gouvernement Legault est pour le moins cynique quand on sait qu’il a lui-même ouvert grand la porte aux travailleurs étrangers temporaires afin de combler ses besoins de main-d’œuvre sans avoir à augmenter ses cibles d’immigration permanente. On parle sans cesse d’« explosion » des travailleurs temporaires, comme si c’était un phénomène inattendu, exclusivement imposé par le gouvernement Trudeau. En présentant les choses ainsi, on omet de préciser que le gouvernement Legault a lui-même choisi de favoriser l’arrivée de travailleurs temporaires au détriment d’autres catégories d’immigrants, notamment les candidats en attente de regroupement familial, qui ont pourtant déjà un logement qui les attend2.

En ce qui concerne les demandeurs d’asile, s’il est souhaitable qu’ils soient répartis équitablement entre les différentes provinces afin de s’assurer qu’ils aient, avec un soutien financier adéquat d’Ottawa, un toit et les services d’accueil dont ils ont besoin, rappelons que l’on parle ici, en dépit de la hausse des demandes, de moins de 2 % de la population québécoise.

On parle d’abord et avant tout d’êtres humains en quête de refuge, fuyant des conflits et la persécution, envers qui nous avons des obligations en vertu de la Convention de Genève. Leur faire porter le poids de crises sociales qui existaient bien avant leur arrivée au Québec est pour le moins injuste. Leur reprocher de ne pas pouvoir répondre immédiatement aux besoins du marché du travail alors qu’ils posent leurs valises ici parce que leur vie est menacée, c’est adopter une vision déshumanisante et utilitariste de l’immigration humanitaire qui en trahit la raison d’être et ne rend pas justice à la longue tradition d’accueil qui a fait la fierté du Québec depuis la Révolution tranquille.

Ce qui serait 100 % responsable à l’heure où les discours anti-immigration sont banalisés, ce serait de s’en souvenir et de ne pas jeter ce bel héritage à la poubelle.

