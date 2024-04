God Save the King et protège notre démocratie

Cette semaine, en plus d’avoir voté contre le projet de loi du député acadien René Arseneault qui voulait rendre le serment au roi optionnel, des élus conservateurs ont chanté God Save the King dans la chambre censée être celle de tous les Canadiens. Un manque de sensibilité envers l’histoire des francophones et encore plus des Autochtones du Canada.