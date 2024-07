Des sous-sols et des viaducs inondés. Des véhicules flottant sur l’eau. Un automobiliste réfugié sur le toit de sa voiture. Des bouches d’égout transformées en geysers.

Vous avez sans doute vu passer ces images la semaine dernière, quand 100 mm de pluie se sont abattus sur la métropole en quelques heures. Des scènes, malheureusement, qui se répètent de plus en plus souvent.

Montréal investit une fortune pour rénover ses vieilles conduites souterraines, mais ça ne suffit pas à contenir les débordements. Pour s’adapter aux changements climatiques, la Ville mise en parallèle sur ce que je qualifierais de « stratégie des petits pas ».

Cela inclut des centaines de saillies de trottoir végétalisées, qui poussent aux quatre coins de la ville depuis quelques années. Des « parcs éponges », de plus en plus nombreux.

Et bientôt : une première « rue éponge », dans un secteur souvent inondé du quartier Centre-Sud.

Ce dernier projet peut sembler ésotérique à première vue, j’en conviens. Mais je l’ai analysé sous toutes ses coutures et voici mon verdict : c’est une bien bonne idée.

J’ai parlé avec les deux architectes-paysagistes responsables du projet, Mathieu Drouin et Danielle El Helou, de la firme Provencher_Roy. Ils m’ont aidé à retracer la petite histoire des « parcs éponges » et autres « places drainantes », de plus en plus populaires en Europe et aux États-Unis.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les architectes-paysagistes Danielle El Helou et Mathieu Drouin, de la firme Provencher_Roy, devant la future « rue éponge » bloquée temporairement à la circulation

Il s’agit, dans les faits, d’infrastructures assez simples, avec un niveau de design plus ou moins sophistiqué. On parle ici de bassins de rétention, de platebandes végétalisées et d’autres sols perméables, donc spongieux. D’où le terme : « éponge ».

Ces sols, contrairement à l’asphalte ou au béton, absorbent les eaux pluviales. En les combinant avec des bassins, on obtient des parcs, petits ou grands, qui permettent de réduire la quantité d’eau envoyée dans le réseau d’égouts.

Montréal en compte déjà une demi-douzaine. Un exemple magnifique est le parc Dickie-Moore, construit dans le quartier Parc-Extension en 2022.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le parc Dickie-Moore, à Montréal

Quatorze autres sont en construction ou en appel d’offres, et la Ville en vise une trentaine au total dans les prochaines années. La cible totale est de 8500 m⁠2 d’infrastructures « drainantes », assez pour remplir trois piscines olympiques.

Si tout ça se concrétise, ça commencera à former un réseau assez imposant de captation des eaux pluviales.

La future « rue éponge » du Centre-Sud pousse le concept un cran plus loin. Car il y avait deux problèmes à régler de front dans ce quartier densément peuplé, situé à la sortie du pont Jacques-Cartier.

La rue Larivière, voyez-vous, se trouve à deux pas de l’intersection où la jeune Ukrainienne Mariia Legenkovska, 7 ans, a été happée mortellement en 2022. L’arrondissement de Ville-Marie voulait apaiser la circulation de transit, mais aussi s’attaquer à ses débordements d’égouts chroniques.

Cette petite rue se trouve en bas d’une pente abrupte, ce qui est au cœur du problème. L’élévation passe de 49 m, rue Sherbrooke, à 32 m, au niveau de la rue Larivière.

IMAGE FOURNIE PAR PROVENCHER_ROY Une forme de cascade naturelle coule dans ce secteur, en raison de la forte pente descendante.

La cuvette naturelle située quelques mètres plus bas – autour de la rue Ontario – se retrouve souvent inondée lors de fortes averses. Un ami, qui habitait ce secteur, a subi deux dégâts d’eau majeurs en l’espace de 18 mois. Bien des citoyens sont excédés, avec raison.

Les architectes de Provencher_Roy ont donc combiné deux besoins, en tenant aussi compte des idées exprimées par les résidants du quartier pendant un atelier de « cocréation ». Leur concept viendra à la fois sécuriser la rue et créer une vaste zone de rétention pour les eaux de pluie.

La solution proposée est simple et élégante. L’emprise de l’ancienne rue Larivière deviendra un parc linéaire, ponctué d’une demi-douzaine de bassins de rétention. Il y aura du mobilier urbain intégré, des tables de ping-pong, une aire d’escalade, plein d’arbres et de la nouvelle végétation.

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Vue aérienne de la future « rue éponge »

Les bassins et le réseau de drainage pourront contenir environ 900 m⁠3 d’eau de pluie, qui n’ira pas engorger le réseau d’égouts local. En tenant compte des travaux déjà entamés au parc des Royaux, juste à côté, les résidants de ce quartier tristounet se retrouveront avec une jolie oasis urbaine.

Autre élément à souligner : les concepteurs ont inclus une voie de circulation pour les véhicules d’urgence, et une autre voie partagée sur une partie du site. Ce sera écolo et sécuritaire, mais avec un pragmatisme de bon aloi dans ce secteur constamment bloqué par les embouteillages.

Si le budget prévu de 7,3 millions (incluant les contingences) et l’échéancier du printemps 2025 sont respectés, ce projet pourrait faire école.