« [L’autrice d’une lettre ouverte dans le Globe and Mail] nous amène à réaliser l’urgence et l’importance d’aider les étudiants anxieux à la santé mentale fragile pour notre propre bien collectif », écrit notre chroniqueuse.

Il n’aura fallu qu’une lecture de 10 minutes pour que ma vision de l’anxiété vécue par les jeunes change. Que celle-ci ne soit plus uniquement un problème de santé mentale, mais aussi une source d’inquiétude pour l’avenir.

Le déclic s’est produit en lisant une lettre ouverte publiée il y a quelques jours dans le Globe and Mail par une professeure d’université1.

Alexandra Shimo y racontait comment l’anxiété accrue des étudiants combinée à leur capacité déclinante à se concentrer force les enseignants à modifier leurs méthodes de travail. En 2015, à l’Université de Toronto, on lui conseillait de donner des cours magistraux de 30 minutes avant de soumettre la classe à un exercice pour consolider la nouvelle matière. Ce n’était déjà pas très long.

Moins de 10 ans plus tard ?

Nous enseignons pendant 15 minutes avant de commencer à craindre que les étudiants se soient endormis ou aient décroché. On nous dit d’anticiper que certains étudiants se sentiront dépassés par ces microleçons, et que nous ne devons pas nous attendre à leur présence : ils pourraient faire l’école buissonnière, s’ennuyer ou s’éloigner, ce qu’ils font inévitablement. Alexandra Shimo, professeure à l’Université de Toronto et autrice

C’est sans compter qu’on nivelle déjà par le bas. Les profs ne doivent pas s’attendre à lire des textes sans faute, « sans doute parce que la concentration soutenue requise pour s’autocorriger dépasse le niveau que leur cerveau nerveux peut gérer », suppose la professeure Shimo.

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN Alexandra Shimo, professeure à l’Université de Toronto et autrice

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, son exposé ne porte aucun jugement et ne laisse transparaître ni exaspération ni regret du passé. Elle ne blâme jamais ses étudiants, pas même pour les courriels motivés par la crainte irrationnelle d’avoir zéro, courriels qui lui sont transmis jour et nuit, à elle et à son patron.

L’Ontarienne nous amène plutôt à réaliser l’urgence et l’importance d’aider les étudiants anxieux à la santé mentale fragile pour notre propre bien collectif.

Un jour – et il n’est pas si loin –, ce sont ces jeunes qui devront composer avec les défis de plus en plus complexes de la société. Pandémies, chaleurs extrêmes, inondations, sécheresses, nombre accru de réfugiés climatiques et d’immigrants, pénuries alimentaires répétées, inégalité croissante des revenus… Ils géreront aussi nos villes, où les démissions de maires se multiplient déjà, effectueront de longues interventions chirurgicales délicates, géreront le trafic aérien.

Avec sagesse, Alexandra Shimo résume parfaitement l’évidence. « Nous avons besoin que les étudiants apprennent à surmonter leurs difficultés. Nous avons besoin qu’ils soient capables de prendre des décisions. Nous aurons besoin qu’ils soient capables de rester calmes et concentrés, de négocier tous les changements qui sont prévus pour les 20 prochaines années. »

Elle ajoute : « Nous avons besoin d’eux pour comprendre comment naviguer dans tout cela, et pour trouver l’espoir. »

La professeure et autrice confie avoir elle-même souffert d’anxiété débilitante pendant deux décennies avant d’aller mieux et de pouvoir conserver un emploi. Son passé lui permet d’expliquer que « l’inquiétude affecte l’amygdale du cerveau ». Or, cette partie névralgique du corps contrôle la productivité, le sommeil, l’apprentissage, la concentration, la capacité à rester assis, la gestion du temps, la mémoire et la prise de décision. C’est-à-dire à peu près toutes les activités nécessaires pour réussir à l’université et dans son futur emploi.

C’est ici que l’on comprend comment l’anxiété et les autres problèmes de santé mentale qui fragilisent les adolescents et les étudiants doivent être pris au sérieux. Surtout dans le contexte où leur prévalence ne cesse de croître.

Comme le démontrent les plus récentes données qui m’ont été transmises par IQVIA, un fournisseur d’informations dans le secteur médico-pharmaceutique, la consommation d’antidépresseurs a plus que doublé depuis cinq ans parmi les femmes du Québec de 18 à 24 ans, tandis que la prise d’anxiolytiques a explosé de 85 %.

Les statistiques concernant les jeunes hommes sont moins spectaculaires, mais quand même troublantes. Les données sont similaires pour l’ensemble du Canada.

Quant à la tendance chez les 12-17 ans, ça fait peur. Les jeunes filles, par exemple, sont six fois plus nombreuses à prendre des antidépresseurs qu’il y a cinq ans. Très bientôt, cette cohorte fréquentera les cégeps et les universités, et fera son entrée dans le monde du travail, en y apportant ses enjeux.

À l’UQAM, le professeur de journalisme Jean-Hugues Roy a observé une hausse de l’anxiété chez ses étudiants depuis 15 ans. Mais ce qui le frappe surtout, ce sont leurs nouveaux comportements… qui ne sont pas toujours compatibles avec la profession qu’ils apprennent.

Ses étudiants, par exemple, ont de plus en plus de mal « à téléphoner au monde ». Pour eux, c’est « invasif ». Ils préfèrent texter ou envoyer des courriels. « Mais je ne sais pas si c’est une manifestation d’anxiété… », laisse tomber le prof. Quand la simple sonnerie d’un téléphone est perçue comme anxiogène, il me semble légitime de se questionner.

Peut-être y a-t-il un début de réponse dans ce passage du texte d’Alexandra Shimo : « De nombreux comportements qui ressemblent à de l’apathie, de l’impolitesse ou de la paresse sont conditionnés par l’anxiété liée au doute de soi. »

L’an dernier, j’ai consacré des semaines à la rédaction d’un dossier pour comprendre ce qui cloche avec nos enfants, sans cesse plus nombreux à avoir des troubles d’apprentissage et de comportement2. Des professeurs inquiets pour l’avenir m’avaient raconté à quel point leurs élèves se sont métamorphosés rapidement, dans leurs interactions, leurs émotions, leurs capacités. Une dizaine de professionnels (neuropsychologues, pédopsychiatres, médecins, psychoéducateurs) m’avaient détaillé les causes derrière le phénomène. En gros, la société a changé⁠3 et les parents ont changé⁠4, de multiples manières dans les deux cas. C’était terrorisant.

Le moment est maintenant venu de prendre la situation au sérieux et d’entamer des changements qui favoriseront, cette fois, le bien des jeunes et de notre avenir collectif.

