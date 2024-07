Chère France,

Le dimanche 30 juin, c’était le premier tour, choquant, épeurant, angoissant. Le dimanche 7 juillet, c’était le deuxième tour, soulageant mais déroutant. Le dimanche 14 juillet, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour. Il était temps. Tu en as bien besoin.

Si on ajoute à la crise politique l’élimination de l’équipe de France à l’Euro, on pourrait dire que l’Hexagone is gone, pour utiliser une formule anglaise, comme tu aimes si bien le faire. Mais on ne tombera pas dans la critique, dans l’autoflagellation, dans le coupage de têtes, comme tu aimes si bien le faire aussi.

Au contraire, aujourd’hui, c’est ta fête nationale, j’ai envie de t’écrire une lettre d’amour avec la langue qui est la mienne et la tienne. Bref, j’ai envie de te frencher. Non, mais c’est quand même fantastique que peu importe où ils sont dans le monde, peu importe la langue qu’ils parlent, que ce soit l’anglais, l’espagnol ou le chinois, quand deux amoureux se taisent et s’embrassent avec leurs langues, ils se frenchent, ils se francisent.

Ne serait-ce que pour avoir breveté cette tendre marque d’affection, tu mérites d’être célébrée.

D’abord, tu es belle, la France. Belle sans maquillage, belle de tes paysages : les falaises d’Étretat, les dunes du Pilat, les ocres de Roussillon, les orgues d’Ille-sur-Têt, les gorges du Verdon, la pointe du Raz, la cascade des Tufs, l’abîme de Bramabiau, la presqu’île de Quiberon, la cité médiévale de Carcassonne, la grotte de Lascaux, les châteaux de la Loire, les calanques de Piana, le gouffre de Padirac, le Palais idéal du facteur Cheval, les conques de l’Aveyron, le marais de la Brière, la calanque d’En-Vau, la forêt de Huelgoat, le Mont-Saint-Michel, le cirque de Troumouse, la vallée des Merveilles, le château de Peyrepertuse, le parc naturel des volcans d’Auvergne, la chapelle du Puy-en-Velay et le plateau des Mille Étangs.

Sans oublier la Camargue, le mont Blanc, le lac d’Annecy, les îles Lavezzi, Riquewihr en Alsace, le fort Queyras, le cap Fréhel, Les Baux-de-Provence, les vignobles de Bourgogne, le canal du Midi, Saint-Paul-de-Vence, les champs de lavande du plateau de Valensole… Je pourrais continuer jusqu’à la Trinité. Influenceurs, influenceuses, je sais, ça fait beaucoup de selfies à prendre.

Et puis il y a Paris. Aaah, Paris ! Que vous le vouliez ou non, c’est la plus belle ville du monde. Une ville où restent à l’écart les gratte-ciel, pour laisser toute la place à la tour Eiffel. Une ville où il fait bon tourner en rond et dormir en étoile. Une ville où les ponts de la Seine unissent la gauche et la droite.

Une ville avec une pyramide qui ne fut pas bâtie pour les morts, mais pour les vivants, les vivants qui aiment l’art. L’art qui est la seule façon de rester vivant. Une ville où chaque terrasse regarde passer l’Histoire.

Les régions de la France et la ville de Paris sont si captivantes que j’allais oublier les Français et les Françaises qui doivent bien y être pour quelque chose dans tout ça : Marie Curie, Jacques Prévert, Louis Pasteur, Molière, Victor Hugo, Édith Piaf, Charles de Gaulle, Jean de La Fontaine, Simone Veil, Pierre de Coubertin, Arthur Rimbaud, Claude Monet, les frères Lumière, sœur Emmanuelle, Georges Brassens, Albert Camus, Joséphine Baker et le petit prince. Sans oublier tous les autres inoubliables.

PHOTO KEVIN COOMBS, REUTERS Le pont de Notre-Dame, samedi à Paris

Ta contribution à l’humanité est immense. Bien sûr, tu as fait ta part de cons, mais ça, quelle que soit leur nationalité, les cons se retrouvent, la plupart du temps, en majorité. Voilà pourquoi Le dîner de cons est une fiction, parce qu’à la plupart des tablées, c’est le pas con qui est dur à trouver ! Si je me mets à râler contre la société, c’est pour pas que tu sois dépaysée.

Il y aura bientôt 500 ans, tu es venue te répandre de l’autre côté. Ç’a donné les drôles de Nord-Américains que nous sommes. Les seuls à parler français, en premier. T’as beau passer ton temps à nous faire répéter, t’as beau te moquer de notre accent, nous, on continue de jaser dans la langue que tu nous as laissée. Parce qu’on y est attachés. Parce que ce sont les mots utilisés par nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos ami.e.s pour nous aimer. Et il faut avouer qu’ils sont vachement bien tournés. On veut t’en remercier. Et remercier tous ceux qui nous les font apprécier, de François Villon à Zaho de Sagazan.

Qu’est-ce qu’on te souhaite, la France ? Moins d’excès et plus d’harmonie. Que l’amour de ton pays soit l’amour de celles et ceux qui en font partie. Que ta conscience de l’environnement sauvegarde la beauté de ton firmament. Que ton guide soit, pour toujours, l’humanisme de tes philosophes et, jamais, le praticisme de l’intelligence artificielle.

Et que toutes tes engueulades, tes prises de bec et tes conflits se terminent par un grand banquet entre amis, comme dans les Astérix.

Le 14 juillet, c’est justement fait pour ça.

Bonne fête, la France !

Je t’aime où que tu sois, à Paris, en Provence, en Corse ou sur le Plateau Mont-Royal !

Ta culture m’a aidé à pousser.