Le samedi 13 juillet, début de soirée, je me branche sur CNN pour voir ce qui se passe avec Biden. Breaking News ! On nous montre des images de ce qui vient tout juste de se produire, lors d’un rassemblement de Donald Trump, dans un champ de Butler, en Pennsylvanie. Trump parle à la foule, soudain on entend une détonation, il se touche l’oreille, puis se couche derrière le lutrin. Les agents du Secret Service viennent l’entourer. Ils le relèvent. Et au lieu de se laisser entraîner par ses gardes du corps, vers la sortie, bien couvert, le plus rapidement possible, Trump s’arrête, se redresse et crie : « Fight ! Fight ! Fight ! » Traduction de Google : « Lutte ! Lutte ! Lutte ! »

Trump est un lutteur.

Un lutteur ne sort jamais du ring en victime. Un lutteur sort toujours du ring en vainqueur.

Sauf que la lutte, c’est arrangé, tandis que la vie ne l’est pas. La mort, non plus.

Quel instinct a pu le pousser à agir de la sorte ? Se mettre à découvert, au risque de recevoir une autre balle d’un autre tireur.

Trump n’a peur de rien. C’en est effrayant.

La photo vient d’apparaître sur mon téléphone. Ça ne fait pas un quart d’heure que la tentative d’assassinat s’est produite qu’elle est déjà passée à l’histoire.

L’intelligence artificielle n’aurait jamais été capable de produire une image aussi puissante. Il n’y a que la réalité pour tout faire tomber en place de cette façon.

L’ex-président-candidat-à-la-présidence, le visage ensanglanté, porté par des hommes et une femme en noir, le poing levé, rugissant, le drapeau américain flottant derrière lui, comme s’il venait de prendre possession de la terre et du ciel, comme s’il venait de vaincre le destin. Ce portrait est une œuvre de musée.

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Donald Trump escorté par des agents du Secret Service, le 13 juillet dernier

Même ceux qui n’aiment pas Trump sont attirés par cette photo. Malgré son lourd passé, malgré ses terribles idées, dans un champ de Pennsylvanie, Donald Trump est devenu un superhéros. Que ça nous plaise ou non.

Je suis sous le choc. Je suis scotché sur les nouvelles. J’en oublie le match Canada-Uruguay à la Copa América. Ce soir, c’est la Tragedia América.

Imaginez si Donald Trump n’avait pas tourné sa tête vers la droite (la droite a toujours été bonne pour Trump). Imaginez si la balle avait fait éclater son cerveau. Devant la foule. Devant les caméras. La vision d’horreur. Le traumatisme planétaire. L’apocalypse déclenchée.

J’ai les sentiments à l’envers. Trump, on le voit toujours en agresseur. Et voilà qu’en ce moment, il n’y a pas plus agressé que lui. Être la cible d’un tireur. Être si vulnérable à la folie meurtrière. Il ne faut jamais laisser entrer la haine en nous. Pour qui que ce soit.

J’ai tellement le cœur en miettes pour Corey Comperatore, le pompier qui, voulant protéger sa famille, a reçu une balle mortelle. Le héros qu’on ne connaîtra jamais.

Deux jours plus tard, première apparition publique de Trump, à la convention républicaine de Milwaukee. On le voit marcher, le regard presque doux, le sourire presque tendre, un pansement blanc à l’oreille, comme un petit drapeau de la paix. On se dit qu’il a peut-être changé. Que l’évènement a peut-être servi d’épiphanie. Que Trump le diviseur va devenir Trump le rassembleur.

On peut bien rêver.

En première partie de l’allocution de Trump, jeudi soir dernier, Hulk Hogan, la légende de la WWE, a déchiré sa camisole, Kid Rock a chanté la gloire de l’ex-président et Dana White, le boss de la UFC, a chanté les louanges de son ami. On est loin d’André Malraux présentant Charles de Gaulle.

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ASSOCIATED PRESS Hulk Hogan à la convention nationale républicaine, jeudi

Ce n’était pas un show de licornes, c’était un show de grosses cornes.

Une démonstration de force.

La politique américaine est devenue un Royal Rumble. Ça fait peur, ça aussi.

Il y a le bon et le méchant, selon de quel côté vous vous placez. Les démocrates se rendent compte que leur combattant n’est plus assez vigoureux pour aller entre les câbles, à qui va-t-il taper dans la main ? On verra bien.

Quel que soit son adversaire, une chose est sûre, Donald l’attend de pied ferme. Ses partisans croient en lui, plus que jamais. Leur attitude était impressionnante lors de l’attentat. Pas de mouvement de panique. Ils sont restés là. Derrière et devant leur chef. Une solidarité envers le leader, difficilement égalable chez le clan opposé.

En espérant, dans toute cette histoire, que l’évènement le plus violent ait eu lieu la semaine dernière.

La politique est l’art de diriger, en vue du bien commun, toutes les activités d’une société.

Le bien commun n’appartient pas à l’un des deux côtés.

Le bien commun, c’est le bien des deux côtés.

La destinée est déjà bien assez éprouvante, pourquoi les êtres humains passent-ils leur temps à se battre entre eux ? Pourquoi est-ce ainsi qu’ils ont organisé la façon d’être gouvernés ?

Bon dimanche, quand même !