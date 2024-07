Noah et sa chienne d’assistance, Ibiza

C’est connu, les chiens Mira font des miracles pour améliorer le quotidien des enfants autistes et de leur entourage. Celui de Noah, un adolescent de Québec, ne fait pas exception. Mais cet été, le précieux labernois est plutôt une source d’inquiétude, puisque d’énigmatiques complications bureaucratiques concernant « l’importation » des chiens aux États-Unis risquent de bousiller les vacances de tous les Canadiens qui veulent traverser la frontière.

Les Hébert-Genest ont prévu de passer leurs vacances estivales sur les plages de la Caroline du Nord. La maison est louée depuis longtemps. La tribu de quatre personnes a hâte de mettre les bagages dans la voiture, au début d’août, pour rouler vers le sud. Comme d’habitude, Ibiza, la chienne d’assistance de Noah, restera couchée à ses pieds jusqu’à destination, calmera son anxiété et l’aidera à composer avec la pléiade de nouveautés que le voyage suscitera immanquablement.

Ça, c’est le plan. Un plan simple, éprouvé par le passé.

En juillet, il aurait fonctionné sans souci. Mais là, c’est une autre histoire.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Noah Hébert (à l’arrière-plan) et son frère Gabriel

À compter du 1er août, les chiens qui franchissent la frontière américaine devront remplir une série de critères, comme être munis d’une micropuce, avoir plus de 6 mois et être vaccinés contre la rage, sauf dans certains États encore non identifiés. Quant à leurs maîtres, ils devront se munir de documents remplis par un vétérinaire et… attestés par un autre vétérinaire employé, celui-là, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Mais voilà qu’à 15 jours de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles⁠1, l’ACIA n’est toujours « pas en mesure d’approuver » ces documents d’exportation, car le processus fait « présentement l’objet de discussions » avec l’autorité de santé publique des États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La loi américaine ne prévoit aucune exception pour les chiens d’assistance des non-voyants, des personnes handicapées et de celles atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme.

Le père de Noah, Guillaume Hébert, est exaspéré par le « cul-de-sac administratif » dans lequel sa famille se trouve. Il craint que la solution pour sauver ses vacances annuelles déjà payées « n’existe tout simplement pas ». Très peu convaincu de voir les fonctionnaires trouver une solution rapidement, il a contacté son député fédéral et les CDC dans l’espoir de faire reconnaître le droit de son fils à être accompagné par son chien.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Ibiza a transformé la vie de la famille Hébert-Genest en aidant Noah, qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme, à apaiser son anxiété.

Pour le moment, rien n’a bougé. Et aucun des scénarios envisagés par la famille n’est idéal.

Guillaume Hébert dit qu’il pourrait « faire cheminer la pensée autistique » de son garçon pour qu’il accepte de venir sans Ibiza, qui serait mis en pension chez Mira pendant deux semaines. « Mais c’est zéro souhaitable, ni pour lui ni pour le chien. » D’ailleurs, la simple évocation de problèmes administratifs avec le gouvernement a « déclenché des crises autistiques » qui ont nui à la santé mentale de l’adolescent.

Une autre option pour la famille serait de voyager sans son garçon autiste, alors que l’idée est justement de passer du temps ensemble. Surtout, cela « implique de trouver des gens pour s’occuper de Noah, ce qui n’est pas simple ».



Les États-Unis veulent protéger leur population contre la rage, une maladie mortelle qui se transmet aux humains. Elle a été éradiquée du pays il y a 17 ans et la Santé publique ne veut pas qu’elle y revienne. Le gouvernement veut aussi empêcher les importations frauduleuses de chiens. Ces arguments sont légitimes.

On ne sait pas à quel moment le Canada a été prévenu de tout ça, mais à deux semaines du mois d’août, il est hautement problématique que l’ACIA soit incapable d’authentifier les documents signés par les vétérinaires.

Le plus étrange, c’est que les vétérinaires du gouvernement sont déjà habitués à cette procédure, requise pour voyager avec un chien ou un chat dans l’Union européenne et d’autres pays. Les maîtres se rendent avec les documents remplis par leur vétérinaire dans un bureau de l’ACIA, et le tour est joué.

C’est vrai que l’Agence ne publie pas les adresses de ses bureaux sur son site web, que personne ne répond au téléphone et qu’il faut prendre rendez-vous par courriel, mais il est quand même possible, une fois ces obstacles franchis, d’obtenir la contresignature requise pour se rendre à Paris avec son caniche. Alors qu’est-ce qui coince avec les États-Unis ? On le saura peut-être ce mercredi, car le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, se prononcera sur le sujet.

À l’évidence, les nouvelles règles américaines entrent en vigueur au pire moment. En plein été, les Québécois sont nombreux à traverser la frontière avec leur animal pour une fin de semaine de plein air ou quelques jours de camping. Et les vétérinaires prennent des vacances, eux aussi.

La Dre Eve-Lyne Bouchard, présidente de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, s’attend d’ailleurs à ce que les vétérinaires se retrouvent à devoir gérer un « volume extrêmement impressionnant » de formulaires à remplir. Une formation doit bientôt leur donner une idée du temps requis pour exécuter le travail. Ils pourront ensuite fixer un tarif. Pour l’Europe, il faut compter entre 30 et 45 minutes.

Tandis que la famille Hébert-Genest invoque saint Antoine de Padoue pour voyager comme prévu avec Ibiza, tous ceux qui planifient une escapade aux États-Unis en août avec leur chien devraient peut-être se trouver un plan B.

