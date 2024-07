Trump, le lutteur

Le samedi 13 juillet, début de soirée, je me branche sur CNN pour voir ce qui se passe avec Biden. Breaking News ! On nous montre des images de ce qui vient tout juste de se produire, lors d’un rassemblement de Donald Trump, dans un champ de Butler, en Pennsylvanie. Trump parle à la foule, soudain on entend une détonation, il se touche l’oreille, puis se couche derrière le lutrin. Les agents du Secret Service viennent l’entourer. Ils le relèvent. Et au lieu de se laisser entraîner par ses gardes du corps, vers la sortie, bien couvert, le plus rapidement possible, Trump s’arrête, se redresse et crie : « Fight ! Fight ! Fight ! » Traduction de Google : « Lutte ! Lutte ! Lutte ! »