Plus je creuse cette histoire de refuge pour sans-abri dans une église de Rosemont, plus je me gratte la tête.

C’est à n’y rien comprendre.

Le dossier de l’église Sainte-Bibiane ressemble à une séance d’improvisation de la Ville de Montréal, sur toute la ligne. Comme un accident de voiture au ralenti.

Je vous résume l’affaire.

La Ville a offert 2,5 millions de dollars en décembre dernier pour acheter cette église et son presbytère, situés dans un secteur densément peuplé du quartier Rosemont. L’idée initiale : y installer une ressource d’hébergement d’urgence pour 30 à 50 personnes en situation d’itinérance.

Jusque-là, ça se défend. La crise est grave et la Ville reste à l’affût des locaux disponibles. D’accord.

Mais le hic, et il est énorme, est que personne ne pense que c’est une bonne idée.

Personne.

Aucun des organismes communautaires pressentis par la Ville n’a voulu s’y installer, pour des raisons très claires que je vous expliquerai plus loin.

Les centaines de familles voisines ont été sidérées d’apprendre l’existence du projet dans un article du Devoir, début janvier. Elles craignent les débordements, d’autant plus que cinq écoles se trouvent dans un rayon rapproché.

Pire encore : l’autorité ultime en matière d’itinérance, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a déconseillé à la Ville d’aller de l’avant. C’était en février, après le dépôt de l’offre d’achat.

Selon des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le CIUSSS estime que le projet n’est « pas défini » et que l’église n’est « pas adaptée ».

Pourtant, la Ville continue à foncer pleins gaz dans son processus d’acquisition. La vérification diligente de la transaction suit son cours.

J’ai parlé à beaucoup de gens ces derniers jours pour essayer d’attacher ensemble les ficelles de cet étrange projet. (Donnez-moi deux Tylenol, s’il vous plaît.)

La toile de fond est connue : il manque de place dans les refuges d’urgence. Plusieurs baux signés pendant la pandémie arriveront bientôt à échéance. La Ville aimerait acquérir pas moins de 14 bâtiments, m’a-t-on indiqué au cabinet de la mairesse Plante.

Cela ramène au premier plan une question dont je vous ai déjà parlé dans une autre chronique⁠1. La Ville possède au moins 70 immeubles vacants. Ne pourrait-elle pas en rénover au moins quelques-uns plutôt que d’en acheter de nouveaux à la chaîne ?

Je n’ai toujours pas de réponse à cette question.

Toujours est-il que quelqu’un, à la Ville, a jugé que l’église Sainte-Bibiane pourrait être une bonne candidate pour héberger un refuge. Après l’offre d’achat, le site a été proposé à au moins deux organismes qui avaient besoin de locaux : la Mission Bon Accueil (MBA) et le CAP St-Barnabé.

Tous deux ont décliné l’offre.

« Après cinq minutes, on était capables de dire : “Ce n’est pas pour nous” », m’a relaté Sam Watts, le grand patron de MBA, l’un des principaux organismes d’aide aux sans-abri à Montréal.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Sam Watts, PDG de la Mission Bon Accueil

« Mettre des gens dans un sous-sol d’église, qui n’est pas vraiment équipé, avec des enjeux de voisinage, d’entrées et sorties, de salles de bains, ce n’était pas souhaitable », a-t-il continué.

Selon nous, les anciennes églises ne sont presque jamais des endroits où c’est souhaitable de bâtir des hébergements d’urgence. Sam Watts

Ce qui m’a le plus frappé dans son propos est ceci : entasser des gens dans un tel lieu n’est « pas digne ». Ça ne répond même pas aux standards minimums.

Le CAP St-Barnabé, un organisme qui exploite trois refuges dans Hochelaga-Maisonneuve, a aussi examiné l’église Sainte-Bibiane pour y reloger 90 sans-abri. Mauvaise idée : les travaux à effectuer auraient été pharaoniques, m’a expliqué sa directrice générale, Michelle Patenaude.

« Ça demandait une logistique de reconstruire des cubicules pour séparer les hommes et les femmes, de faire des aménagements sanitaires, de faire des douches, des trous dans les planchers pour faire un escalier, m’a-t-elle expliqué. On calculait l’estimation des rénovations, et plus le temps avançait, plus la facture montait… »

La gestionnaire sait de quoi elle parle. Deux des trois refuges de son organisme sont déjà logés dans des églises. Les égouts refoulent au moins une fois par semaine, avec le volume énorme de douches et de visites aux toilettes de la clientèle itinérante. C’est très loin d’être un lieu idéal, en somme.

La mobilisation citoyenne est massive dans le quartier. J’ai parlé à deux parents, membres d’un comité organisateur.

L’un d’eux, Simon Lévesque, dont les filles de 10 et 12 ans fréquentent l’école voisine de Sainte-Bibiane, dénonce « l’improvisation » et le « manque de communication » de la Ville depuis le jour 1 dans ce dossier.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’église Sainte-Bibiane

« Nous, ce qu’on demande à l’administration, c’est : faites-nous part de votre stratégie, de votre planification, m’a-t-il dit. Et aussi : analysez ce qui se passe dans les quartiers où ce type de ressource existe déjà, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. »

Près de 1600 résidants du secteur ont signé une pétition. Ils demandent non pas l’annulation du projet, mais plutôt qu’il soit adapté à la réalité familiale du quartier. Par exemple : une ressource plus petite pour des jeunes ou des aînés en difficulté.

Ils veulent éviter de vivre une situation comme dans Saint-Henri, où l’installation de la Maison Benoît-Labre a causé des dizaines d’incidents en deux mois à peine2.

« On s’est fait dire par l’arrondissement que dans les valeurs locales, il faut être inclusif, m’a dit M. Lévesque. On l’a toujours dit : on est prêts à faire notre bout, mais ici, on ne parle pas juste d’inclusion, on parle d’adhésion sociale. »

Prochaine étape pour ces citoyens : récolter 15 000 signatures d’ici 90 jours pour déclencher une consultation publique sur l’avenir de l’église.

Il y avait déjà un organisme communautaire dans le presbytère de Sainte-Bibiane : la Maison d’Hérelle, destinée aux réfugiés atteints du VIH.

L’organisme a signé un bail en juillet 2023 avec la fabrique de la paroisse, propriétaire de l’église. Elle avait commencé des travaux pour aménager neuf chambres, dont six étaient déjà prêtes, lorsque la Ville a lancé son processus d’acquisition.

Malgré ses plans d’architecte et des promesses de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, son permis d’occupation n’a jamais été accordé. La directrice générale de l’organisme, Michèle Blanchard, dit avoir appris l’acquisition de l’église par la Ville d’une journaliste du Devoir, en janvier dernier.

« On est allés à de multiples rencontres, on a demandé pourquoi on ne pouvait pas continuer à l’habiter au moins pendant le processus, lance-t-elle. Ce qui me fâche, c’est qu’un an plus tard, il n’y a toujours pas de projet, toujours pas d’organisme assigné. »

L’administration de Valérie Plante me dit que le projet a évolué, et qu’il n’est plus question de créer un refuge de « première ligne », avec une clientèle déstructurée ou en crise. Elle s’engage à consulter la population pour la suite des choses.

Mieux vaut tard que jamais, j’imagine.

Je laisserai quand même le mot de la fin à Michèle Blanchard. « Malheureusement, je dois vous dire que ç’a été très mal mené, en huis clos, sans aucune transparence, et pendant ce temps-là, on a perdu une année. »

1. Lisez l’article « L’écureuil montréalais et ses bâtiments vacants »

2. Lisez l’article « Les premiers mois chaotiques de Benoît-Labre »