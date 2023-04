La mort du char

Le troisième lien n’aura pas lieu. Pourtant, au cours des dix dernières années, seul Carey Price a obtenu plus d’espace médiatique que ce projet de tunnel entre Lévis et Québec, promis et repromis par la CAQ. Pendant que l’humanité rêve d’aller sur Mars, nous, on rêvait d’aller à Québec en roulant dans notre fourgonnette sous le Saint-Laurent.