Le père de la fillette de Granby a tenté de convaincre la Commission des libérations conditionnelles du Canada de retrouver sa liberté, jeudi. Les services correctionnels ont recommandé que l’homme de 34 ans obtienne une semi-liberté dans une maison de transition alors que la grand-mère de la petite victime a jugé qu’il est encore trop tôt. Les commissaires doivent rendre leur décision d’ici 15 jours.

« Jamais, je n’aurais pu penser en arriver là un jour », a dit le père qui a enroulé sa fille de ruban adhésif et qui l’a fixée au plancher de sa chambre en avril 2019. « Ma pensée n’était pas rationnelle. Je n’ai pas réfléchi… j’ai trouvé une solution radicale qui n’était pas appropriée », a-t-il tenté d’expliquer.

L’homme qui a plaidé coupable à une accusation de séquestration a dit qu’il voulait empêcher sa fille de se blesser en sortant de sa chambre par une fenêtre. « Mon but, c’était plus de la contention que de la séquestration. Mais je n’ai pas pris la bonne façon. J’aurais dû l’amener à l’hôpital. C’est indéniable avec le recul », a dit celui qui est incarcéré depuis 15 mois.

« J’ai tout perdu cette journée-là. J’ai perdu ma fille, j’ai perdu ma famille, j’ai perdu mon emploi. J’étais un bon travaillant qui faisait sa vie… Mais j’ai pris les mauvaises décisions qui m’ont mené où je suis aujourd’hui. Tout ce que je souhaite, c’est de me reconstruire et de ne plus jamais vivre quelque chose comme ça », a-t-il dit aux deux commissaires.

Les services correctionnels ont recommandé que l’homme obtienne une semi-liberté en maison de transition. Il aurait l’obligation d’occuper un emploi, de respecter un couvre-feu et de signaler ses relations amicales ou amoureuses avec des femmes. Il lui serait interdit d’être en présence d’enfants de moins de 16 ans.

En quinze mois de détention, l’homme n’a pas été « impliqué dans la magouille institutionnelle » et n’a pas reçu de rapport d’infraction, ont rapporté les services correctionnels. Il a complété un secondaire 5, occupe un emploi de concierge et a entrepris un suivi thérapeutique.

Dès l’ouverture de l’audience, la grand-mère de la petite victime a lu une lettre aux commissaires plaidant qu’il est encore trop tôt pour libérer son fils. « S’il ne fait qu’un an, c’est carrément inacceptable. En le libérant aussi rapidement, vous envoyez comme message qu’un enfant, ce n’est pas important. Ce n’est pas grave même si l’enfant a subi de la torture au point d’en mourir. »

