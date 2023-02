Non, ça ne fait pas partie du jeu

Les deux gars sont arrivés par-derrière et lui ont passé un bas de hockey sur la tête. Ils l’ont roué de coups, jusqu’à ce qu’il s’écroule. Après, ils ont scotché ses bras à un bâton de hockey, comme s’ils s’apprêtaient à le crucifier. Ils l’ont traîné dans les douches et l’ont poussé sous l’eau bouillante. Ils ont relié un lacet entre son pénis et sa cheville, l’obligeant à garder sa jambe levée. Et ils l’ont laissé là, tout seul.