C’est aujourd’hui la Journée internationale des gauchers. Aucun défilé de prévu ni d’annulé. Pas de manifestation ni de spectacle. Pas de discours ni de revendications pour ce groupe représentant 15 % de la population. Rien. Dans ce monde où la diversité est une valeur de plus en plus valorisée, qui se soucie du sort des gauchers ? Personne ! C’est assez ! Il est temps de s’affirmer. De lever haut notre poing gauche dans les airs !

Bon, d’accord, il y a des minorités plus mal prises que la nôtre. Il est loin, le temps où les maîtres forçaient les élèves gauchers à écrire de la main droite, sous la menace de coups de règle sur celle du démon. Fallait-il être en mal de domination pour ne pas tolérer que l’on écrive de la main gauche ?

Aujourd’hui, heureusement, les enfants ont le choix, et la plupart d’entre eux écrivent leurs messages textes du pouce gauche et du pouce droit à la fois.

De quoi pouvons-nous encore nous plaindre ? Il y a bien la terminologie qui perpétue les préjugés défavorables envers notre gang.

On dit d’une personne habile qu’elle est adroite, et d’une personne malhabile qu’elle est gauche. C’est de la pure discrimination !

Il est temps que les professeurs d’université cessent d’employer ces termes. Un gaucher n’est pas plus malhabile qu’un droitier. Le meilleur joueur de football de notre époque, Lionel Messi, est gaucher. On ne peut pas dire que le manque de coordination fasse partie de ses défauts. Il n’est pas le seul athlète à exceller de la gauche. En ce week-end du tournoi de tennis du Canada, n’oublions pas les John McEnroe, Martina Navratilova et Rafael Nadal, droitiers dans le privé, mais gauchers pour triompher.

Côté pratico-pratique, il reste bien des combats à mener pour nous faciliter la vie. Les ciseaux. Les maudits ciseaux ! Ils sont faits pour les droitiers. On a les doigts dans les mauvais trous et la lame coupante du mauvais côté, essayez après de couper droit. Je sais, ça existe, les ciseaux pour gaucher, mais encore faut-il les trouver et les avoir sous la main quand se présente l’occasion de trancher.

Les manettes de jeux vidéo. Les maudites manettes de jeux vidéo ! Tous les boutons pour les fonctions importantes sont à droite. Tenir la manette à l’envers n’arrange rien. Les droitiers sont très avantagés. Les ouvre-boîtes. Les maudits ouvre-boîtes ! Tous conçus pour les dominants de la main. La liste est longue, très longue : les cahiers à spirale, les fermetures-éclairs, les cartes à jouer, les ceintures, les couteaux, les louches, les tourniquets du métro, les montres, les tablettes dans les amphithéâtres, les rubans à mesurer, les claviers d’ordinateur, les boîtes de vitesses dans les voitures, les scies circulaires et tous les stylos qui bavent et qui coulent.

Si on écrivait de droite à gauche, ça fait longtemps qu’aurait été manufacturé le stylo à sec. Bref, nous vivons en étrangers dans un monde de droitiers.

Je les entends se marrer et trouver bien anodins tous ces obstacles. Sachez que 2500 gauchers meurent, chaque année, d’avoir utilisé un équipement destiné aux droitiers. Et équipement ou pas, les gauchers vivent en moyenne trois ans de moins que les droitiers. Non, on ne l’a pas facile.

Dans un monde réellement inclusif, la poignée de main ne serait pas une exclusivité de mains droites. On tendrait les deux mains à la personne devant nous, ainsi le gaucher ne sentirait pas sa différence rejetée dès la première approche. Bien sûr, si on décide de se serrer les deux en même temps, on risque de créer une nouvelle façon de se saluer, à deux mains, ressemblant à une prise pour danser le rock and roll.

Pour conscientiser la majorité à notre réalité, nous pourrions profiter de cette Journée internationale pour inviter tous les droitiers à devenir gauchers d’un jour. On a rarement la chance de marcher dans les bottines d’une personne dont on ne partage pas la différence. L’utilisation de la main le permet. (En passant, pour vivre le désagrément d’avoir la boîte de vitesses du mauvais côté, ça va vous prendre un char conçu pour l’Angleterre. Une Jaguar, tant qu’à faire.)

Soyons tous gauchers aujourd’hui ! Il y aura sûrement quelques haies mal taillées et quelques cheveux drôlement coupés, mais ça va permettre à une majorité de vivre l’autre côté. Avec un peu d’imagination, peut-être que cet exercice nous permettra à tous de mieux comprendre ceux dont les différences ne sont pas seulement embêtantes, comme celles des gauchers, mais carrément humiliantes.

Je vous salue de la main gauche !