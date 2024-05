Jugeant leurs demandes satisfaites, les étudiants du campement propalestinien de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) plieront bagage.

C’est ce qu’a confirmé une représentante du campement jeudi matin à Radio-Canada.

Après près de trois semaines d’occupation, le conseil d’administration de l’université a adopté mercredi une résolution répondant aux demandes des étudiants.

Appelant à un « cessez-le-feu immédiat », elle s’est engagée à ne détenir aucun actif dans des fonds ou des compagnies « qui profite de l’armement » et de divulguer chaque année la liste de ses investissements.

Elle veillera également à ce qu’aucune de ses ententes académiques, actuelles et futures, n’entre en conflit avec les principes de paix et de droit humanitaire international.

À l’heure actuelle, l’université n’entretient aucun lien institutionnel avec des établissements d’enseignement israéliens, a-t-elle confirmé.

Les manifestants doivent tenir un point de presse en fin d’avant-midi concernant l’avenir du campement.

Il avait été érigé à la mi-mai dans la cour intérieure du Complexe des sciences Pierre-Dansereau, deux semaines après l’apparition d’un premier campement propalestinien à l’Université McGill.

Une injonction en partie autorisée

Plus tôt cette semaine, un juge de la Cour supérieure avait autorisé en partie lundi la demande d’injonction provisoire de l’Université du Québec à Montréal visant à réaménager le campement.

Le jugement obligeait ses occupants à retirer tout matériel obstruant les portes, les fenêtres et les caméras de sécurité, et à dégager un espace de deux mètres le long des bâtiments de manière à créer un corridor de circulation.

La direction avait réitéré que sa demande ne visait « en aucun cas » à démanteler le campement ou à remettre en question le droit de manifester des étudiants.

Au contraire, elle se disait prête à tolérer la présence des manifestants, à condition qu’ils n’entravent pas la libre circulation et l’accès et la sortie des bâtiments et qu’ils n’endommagent pas les biens.