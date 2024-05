Forcés de déménager après la fermeture de leur résidence, une vingtaine de personnes âgées ont en plus eu maille à partir avec leur pharmacienne qui refusait de laisser sa clientèle aller. Condamnée jeudi par l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), Kira Azar devra payer près de 20 000 $ d’amendes pour ses manœuvres.

Les locataires de la résidence Les Jardins Gordon, à Verdun, ont été forcés de déménager en 2022, après l’acquisition de l’immeuble par la Ville de Montréal pour en faire un refuge d’urgence. Sur la centaine de résidants évincés, une vingtaine, dont certains en perte d’autonomie, ont pu déménager dans la Résidence Héritage sur le Plateau Mont-Royal. Mais ils n’étaient pas au bout de leurs peines.

En quittant Les Jardins Gordon, la majorité de cette vingtaine d’aînés ont demandé à transférer leurs dossiers médicaux à une nouvelle pharmacie située à 2 km de leur nouvel immeuble. Mais Kira Azar, propriétaire de leur ancienne pharmacie à Lachine, n’avait pas dit son dernier mot.

Dans une décision rendue le 9 mai dernier, le Conseil de discipline de l’OPQ détaille les manœuvres entreprises par Kira Azar pour empêcher le transfert de dossier des aînés. La pharmacienne, qui pratique la profession depuis 12 ans, a fait preuve de « manque de professionnalisme, de dignité, d’intégrité et d’honneur » par sa conduite envers ses patients et un employé de sa pharmacie, peut-on lire dans le document.

Transferts entravés

Kira Azar a reçu les formulaires de transfert des résidants en juin 2022. Dès lors, elle a retardé « sans raison légitime » le transfert des dossiers à la pharmacie Zoé Duclos, la nouvelle pharmacie des résidants.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Mme Azar a par ailleurs appelé l’autre pharmacienne « pour l’informer qu’elle refus[ait] de procéder aux transferts », peut-on lire dans le document.

Kira Azar a ensuite contacté personnellement les aînés et les membres de leurs familles pour les dissuader de transférer leurs dossiers, bien que sa pharmacie se trouve à 16 km de distance de leur nouvelle résidence. « Plusieurs se sentent alors harcelés par les démarches de l’intimée », poursuit la décision.

Au début du mois d’août, la pharmacienne a par ailleurs renouvelé la médication de plusieurs patients sans leur accord, même après que leurs dossiers ont été transférés à la pharmacie Duclos.

Le 8 août, la pharmacienne propriétaire a même envoyé un livreur à la nouvelle résidence des aînés afin qu’il leur fasse signer des formulaires de consentement qui annuleraient leurs transferts de dossier, sans leur connaissance ni leur consentement, d’après le document. La résidence Héritage Plateau a refusé l’accès au livreur, qui n’a pas obtenu les signatures des résidants.

Le lendemain des évènements, la directrice générale de l’établissement a déposé une demande d’enquête à l’OPQ au sujet de la pharmacie Kira Azar, lit-on dans la décision.

Un employé « harcelé »

Kira Azar s’en est aussi prise à son propre employé, qu’elle en est venue à « harcele[r] et menace[r] », d’après la décision.

Entre juillet et août 2022, alors qu’elle était en vacances au Liban, la pharmacienne propriétaire a demandé à ce pharmacien, fraîchement diplômé quelques semaines plus tôt, de l’informer de toute nouvelle demande de transfert de dossier, et de n’en accepter aucune.

À la réception d’une première demande, Kira Azar a ordonné à son employé de ne pas y donner suite, lit-on dans la décision. Lorsqu’il lui a annoncé avoir accepté une seconde demande, la pharmacienne lui a demandé d’être « plus agressif », par message texte.

Quand le jeune homme a accepté une troisième demande, la pharmacienne l’a « menac[é] » de baisser son taux horaire et de déposer une plainte à l’OPQ à son égard.

Kira Azar a aussi « dénigr[é] » le jeune pharmacien dans ses messages textes, selon le jugement. « Tu es une mauvaise personne », lui a-t-elle écrit, en plus de lui déclarer que les « pharmaciens au Québec ne sont pas futés ». La pharmacienne a également affirmé au jeune homme que la pharmacie Duclos avait fait l’objet d’une enquête de l’Ordre, ce que le document qualifie de « fausses informations ».

« Comportement indigne »

L’OPQ a déclaré Kira Azar coupable d’avoir « omis de respecter la liberté de choix des patients et de subordonner son intérêt personnel à celui de ces derniers », en plus de lui reprocher « son comportement indigne, discourtois et irrespectueux » envers son employé, dans sa décision.

La pharmacienne devra payer des amendes de 7500 $ et de 10 000 $ pour ces manquements, mais elle pourra continuer à pratiquer, d’après le document. Elle devra cependant suivre avec succès une formation portant sur le professionnalisme.

Or, Kira Azar n’a pas manifesté de regrets ou de remords pour ses actions, selon le Conseil de discipline de l’OPQ, qui craint qu’elle récidive. « Elle répond machinalement et sans conviction aux questions de son avocat en lien avec son comportement futur, et le Conseil n’a senti aucune prise de conscience dans son témoignage », peut-on lire dans la décision.

La résidence Héritage Plateau et Kira Azar n’ont pas immédiatement commenté la situation.