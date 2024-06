(Ottawa) Le cabinet du ministre de la Défense nationale, Bill Blair, a déclaré que l’envoi d’un navire canadien à Cuba, où il a accosté aux côtés d’une partie de la flotte russe, était une décision « soigneusement » planifiée pour accroître sa présence dans la région.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Le porte-parole Daniel Minden a publié une déclaration affirmant que la visite au port de La Havane « a été soigneusement et minutieusement planifiée », et que le ministre l’a autorisée sur les conseils de la Marine royale canadienne et du Commandement des opérations interarmées du Canada.

« Nous avons fait le petit choix d’accroître notre présence navale dans la région, peut-on lire dans la déclaration. Nous croyons qu’il était important de montrer une présence canadienne. »

Les conservateurs ont critiqué cette décision sur les réseaux sociaux après que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré à CBC lors d’une récente entrevue qu’elle ignorait qu’un des patrouilleurs canadiens était amarré à La Havane en même temps que des navires russes.

Le porte-parole conservateur en matière étrangère de défense nationale, James Bezan, juge que cette mesure nécessite une enquête du comité permanent de la Défense. Il souhaite la comparution des ministres Joly et Blair à ce sujet.

Le cabinet du chef conservateur Pierre Poilievre n’avait pas répondu à une demande d’entrevue.

Quant au cabinet de Mme Joly, il a transmis à celui de M. Blair notre demande de commentaire.

La visite à La Havane est la première de la marine canadienne depuis 2016 et intervient à un moment où le Canada a envoyé des milliards de dollars en aide et en équipement militaire à l’Ukraine pour l’aider à lutter contre l’invasion russe.

M. Minden affirme que le Canada a fait « le choix judicieux » d’accroître sa présence navale dans la région, ajoutant qu’un de ses navires de guerre, le NCSM Ville de Québec, et un avion de patrouille surveillaient la flottille russe.

Dans un message publié cette semaine sur le réseau social X, le commandement des opérations interarmées expliquait que cette visite s’effectuait « en reconnaissance de la relation bilatérale de longue date entre le Canada et Cuba ».

La visite du NCSM Margaret Brooke devrait durer du 14 au 17 juin.