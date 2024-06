(Montréal) Des centaines de cyclistes se sont donné rendez-vous dimanche matin sur la populaire montée en col de la voie Camillien-Houde. Pour la première fois de la saison estivale, la route était fermée à la circulation automobile. L’évènement Cyclovia sportive Camillien-Houde se répétera tous les dimanches matins de 7 h 30 à 12 h jusqu’à la mi-septembre.

De nombreux groupes profitaient de ce dimanche de la fête des Pères pour gravir la route sinueuse qui traverse le mont Royal. Le temps frais et ensoleillé était idéal, au grand bonheur des participants.

André Boulanger, venu de Saint-Jérôme pour l’occasion, participait à un défi organisé par l’organisme Procure pendant la fermeture de la voie. « Le but, c’est d’amasser des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate, explique-t-il. Avoir la chance d’avoir la route pour nous c’est encore plus agréable. » L’objectif était de compléter en trois heures 18 montées, quantité qui correspond au nombre quotidien de Québécois se faisant diagnostiquer un cancer de la prostate.

« On est chanceux d’avoir une montagne dans une grande ville comme Montréal », se réjouit Salah Mouazer qui pratique le vélo sportif depuis une dizaine d’années. Marie-Maude Roberge, qui l’accompagnait, s’entraîne pour un demi-Ironman. Pourquoi apprécie-t-elle l’accès réservé aux piétons et cyclistes ? « Ça encourage à monter plus vite ! », s’exclame-t-elle.

La Cyclovia sportive Camillien-Houde a lieu depuis 2016. D’un seul dimanche cette année-là à 13 aujourd’hui, l’évènement fondé par Marc-Antoine Desjardins rassemble de plus en plus d’adeptes. « J’ai beaucoup d’ambition pour cette montagne-là », assure-t-il.